Per i vercellesi la storia e le tradizioni locali tramandate dai nonni rivivono ogni anno anche grazie al carnevale, alle maschere e agli spettacoli organizzati dai rioni. Una manifestazione nata per far divertire grandi e piccini come nella più nobile tradizione carnevalesca, ma che qui a Vercelli si fa in due per diventare anche un carnevale benefico.



E così, in compagnia delle maschere tipiche di Vercelli, Bicciolano e Bela Majin, si va anche di porta in porta per asili, scuole, case di riposo, enti e istituzioni regalando buon umore, colore e allegria, per quello che è considerato uno dei più simpatici carnevali del Piemonte.



Le origini delle due maschere tipiche del Carnevale di Vercelli, Bicciolano e la Bela Majin, si legano a un personaggio che sarebbe vissuto tra il Settecento e l’Ottocento, un tale Carlin Belletti, uomo spiritoso, intelligente e pungente in grado di battersi contro i soprusi.

Del resto i tempi erano davvero grami, con la rivoluzione francese già alle porte e una classe privilegiata che governava in città imponendo gravi tassazioni. Da qui la necessità di credere in un personaggio coraggioso e nobile d'animo. E così da quel dì, ogni anno Bicciolano veste i panni del signore della città che insieme alla sua sposa, la bella e colta Bela Majin, governa lontano dai soprusi e dall'iniquità.

Del Bicciolano si parla come maschera già nel 1849 e poi ancora alla fine dell’Ottocento. Caduto in oblio, è solo nel dopoguerra che tornò a essere al centro del carnevale di Vercelli.



Oltre all’anima benefica, il Carnevale di Vercelli si propone come una vera e propria manifestazione carnevalesca con tanto di sfilate, carri allegorici e veglie danzanti. Per questa edizione sono previsti due corsi mascherati, domenica 4 e 11 febbraio 2024, oltre a una serie di veglie danzanti che iniziano con la presentazione della Bela Maijn.

A causa dei lavori in Viale Garibaldi, quest’anno le sfilate del Carnevale di Vercelli effettuano un percorso diverso dal solito. Il nuovo percorso si sviluppa infatti tra piazza Pajetta, via Goito, corso San Martino, piazza Cesare Battisti, via Giovine Italia, Largo D’Azzo, piazza Pajetta.



Tutte le altre veglie danzanti in cui vengono presentate le maschere di Rioni e paesi si svolgono nei precedenti fine settimana di gennaio e febbraio.

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Vercelli

Calendario delle aperture

Febbraio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Vercelli (Piemonte).4 e 11 febbraio 2024.ingresso gratuito.il ricco programma del Carnevale di Vercelli si sviluppa dal 12 gennaio al 13 febbraio 2024.Le sfilate dei carri allegorici si svolgono domenica 4 e 11 febbraio alle ore 14:30.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell' ATL Valsesia , del Comune di Vercelli e sulla pagina Facebook del Comitato Manifestazioni Vercellesi.Segnaliamo inoltre che le visite delsono oltre 180 e ogni anno continuano ad aumentare. Il calendario di queste visite è sempre in cambiamento e per informazioni consultate la pagina Facebook del Carnevale Benefico Foto di copertina => © Thomas Cesarone