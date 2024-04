La Fiera di Primavera a Vercelli

Informazioni utili, data e orari della Fiera di Primavera

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La Vercelli è un’occasione per stare all’aria aperta e godersi una giornata passeggiando tra le bancarelle del mercatino nel centro storico. L’appuntamento con ladella tradizionale Fiera di Primavera è, quando in Piazza Pajetta, Largo Brigata Cagliari e via Goito troviamo ildove scovare un po’ di tutto: ci sono infatti bancarelle di artigianato etnico e artistico, ma anche banchi dedicati al collezionismo, all’, al modernariato e al vintage, o ancora all’ingegno a carattere creativo, gli immancabilie prodotti naturali biologici.Dal mattino fino alla sera (ore 8-18) si possono fare acquisti e cercare qualche occasione, ma in programma ci sono anche eventi collaterali come il percorso ludico culturale dei, dove protagonisti sono i giochi in legno della tradizione popolare, realizzati a mano proprio come una volta, fruibili gratuitamente a partire dalle ore 10.: Fiera di Primavera: Piazza Pajetta, Largo Brigata Cagliari e via Goito, Vercelli.: 14 aprile 2024.: ingresso gratuito.: aperto dalle ore 8 alle 18.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook degli organizzatori.: Vercelli si trova circa a metà strada tra Milano (75 km) e Torino (80 km), ed è servita dall’autostrada A26 (casello Vercelli Ovest da Torino, Vercelli Est da Milano).In treno: la stazione si trova sulla linea ferroviaria Milano-Torino.