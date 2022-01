Il Mercatino dell'Antiquariato a San Pellegrino Terme

Informazioni, date e orari per partecipare al mercatino

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

è una località della Val Brembana che deve la sua fama non soltanto agli stabilimenti d’imbottigliamento dell’omonima acqua, la gustosa scia di bibite e le estese Terme , ma anche alIl grande mercato della provincia diè un appuntamento che si rinnova ognirichiamando tanti turisti, semplici curiosi e amanti dellepiù originali che propongono oggetti rari, monili introvabili e creazioni artigianali. Non un bazar come tanti, dunque, ma un grande gioco di esposizioni e acquisti liberi osservato da vicino dalla ricettiva location delche offre il suo maestoso sfondo alla manifestazione.Dopo la sosta forzata dovuta alla situazione sanitaria, il Mercatino dell'Antiquariato e dell'Ingegno Italiano, salvo nuove disposizioni, si svolge regolarmente ogni ultima domenica del mese a partire da febbraio 2022.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiMercatino dell’Antiquariato e dell’Ingegno italianoViale Papa Giovanni XXIII, San Pellegrino Terme (Bergamo)l'ultima domenica del mese.27 febbraio;27 marzo;24 aprile;29 maggio;26 giugno;31 luglio;28 agosto;25 settembre;30 ottobre;27 novembre;dicembre (data da confermare).dalle ore 7 alle 19.gratuito.tel. 329/3039541 o scrivere a mercatinosanpellegrino@hotmail.it Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.percorrere l’Autostrada A4 fino al casello di Bergamo, uscire e proseguire seguendo le indicazioni per San Pellegrino Terme/Valle Brembana.Giunti in treno alla stazione di Bergamo, proseguire con le autolinee S.A.B. che percorre la tratta Bergamo – Piazza Brembana.Dall’aeroporto Orio al Serio di Bergamo utilizzare il servizio pullman A.T.B. linea 1 per Bergamo Stazione e da lì continuare con le autolinee S.A.B.