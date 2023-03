Il Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato a Fivizzano

Informazioni utili, date e orari del mercatino dell’antiquariato

, in provincia di Massa Carrara, l’appuntamento con le pulci e l’antiquariato è per. È questa la data di, un mercatino dell'usato che propone articoli d’antiquariato, vintage e svuota cantine, ma anche prodotti tipici locali.Nella storica Piazza Medicea (altrimenti nota come Piazza Vittorio Emanuele II) gli appassionati e i collezionisti si incontrano per curiosare, scambiarsi e acquistare oggetti del passato proposti da circa trenta espositori nel rispetto delle norme di sicurezza anticontagio.La manifestazione si svolge dalle ore 9 fino a sera ed è organizzata dall’Associazione Commercianti in collaborazione con il Comune di Fivizzano e la Pro Loco.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo dedicato ai principaliMercante per un giornoPiazza Medicea, Fivizzano (Massa Carrara).5 marzo 2023.aperto dalle ore 9 fino a sera.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Centro Commerciale Naturale Fivizzano. Tel. 391 3382349.Fivizzano dista 28 km da, da dove è raggiungibile percorrendo la SP73dir e la SP10. Per chi arriva dall’Emilia, Fivizzano si raggiunge percorrendo la SP63 del Valico del Cerreto.