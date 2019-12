I mercatini di Natale a Fivizzano

Piazza Medicea tornerà a vestirà di luci, suoni e atmosfere natalizie, allo scopo di far vivere ai visitatori la magia della festa più bella dell'anno.

Nello specifico i mercatini di Natale si svolgeranno nel fine settimana del 7-8 dicembre 2019 e saranno inseriti nel contesto della manifestazione chiamata "Sapori di Natale" organizzata dal Comune, dalla Pro Loco e dall'Associazione Medicea.

Nei pittoreschi stand presenti in Piazza Medicea si troveranno botteghe artigianali, dove si potranno acquistare regali fatti a mano e stand gastronomici in cui gustare deliziosi cibi dolci e salati tipici della tradizione toscana (quali ad esempio panettone, panigacci, cian, polenta incatenata e tanto altro).

Per rendere ancora più coinvolgenti le giornate di festa, gli enti e le associazioni dihanno organizzato diversi appuntamenti dedicati ai bambini come la Casa di Babbo Natale, lo spettacolo "Fiaba in Piazza" e il truccabimbi.Tra i momenti più spettacolari segnaliamo inoltre l'accensione dell'albero di Natale e la conclusione della serata con i fuochi d'artificio (sabato 7 dicembre) e la discesa di Babbo Natale dal campanile (domenica ore 15).