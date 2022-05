La Disfida degli Arcieri a Fivizzano

Storia e tradizione

Laè un appuntamento che si ripete ogni anno in estate nella suggestiva cornice di Fivizzano , in Lunigiana, in provincia di Massa-Carrara.Chiaramente gli ultimi tempi hanno portato a una sospensione della manifestazione a causa della pandemia, ma quest'anno si riparte con l'evento(la Disfida vera e propria si svolge domenica 10 luglio alle 21).Giunta alla 50° edizione, la Disfida consiste in una gara di abilità, la quale vede sfidarsi arcieri in rappresentanza dei, ovvero Guardia, Verrucola, Terra, Fittadisio e Montechiaro.La rievocazione storica intende richiamare la competizione andata in scena nellain quella che oggi è conosciuta comee che ai tempi era la Piazza Maggiore di Fivizzano: una sfida, avvenuta nel, tra gli arcieri del nucleo urbano (Terra) e gli arcieri dei villaggi che si trovavano nei dintorni del borgo (Corte).Dunque, a distanza di oltre quattro secoli, la "" (così è conosciuta Fivizzano) intende riproporre, con i vessilli dei diversi quartieri che ornano le piazze e le strade. Il programma degli eventi organizzati è molto ampio: tra gli appuntamenti fissi, i laboratori didattici che permettono di compiere un tuffo nel passato per andare alla scoperta dei mestieri di un tempo: la falegnameria e l'uncinetto, ma anche la pelletteria, la lavorazione del marmo, l'artigianato dei fabbri, e così via.Non mancano le, con i piatti tipici della zona della Lunigiana: lae i tordelli, per esempio, ma soprattutto iL'attenzione, comunque, è concentrata sulla rievocazione storica e su tutti i suoi dettagli: a guidare ilsono il, che sono accompagnati dai rappresentanti dei cinque quartieri fino aQui il vessillo del quartiere che ha vinto la sfida l'anno precedente viene ammainato, così che possano essere ufficialmente aperte le ostilità. Lae una: che la festa abbia inizio!

Nome: Disfida degli Arcieri di Terra e di Corte

Dove: Fivizzano (Massa-Carrara).

Date: 8-9-10 luglio 2022.

Orari e programma: maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.

Prezzo: ingresso gratuito, a pagamento l'accesso alla piazza la sera della domenica.

Tipologia: rievocazione storica.



Come arrivare: Fivizzano si trova in provincia di Massa-Carrara, tra Aulla e il passo del Cerreto, e lo si raggiunge percorrendo la SS63.



Luglio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

