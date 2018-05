Il Mercatino dell'Antiquariato a Gonzaga

Informazioni utili, date orari per visitare il mercatino

Qui in Lombardia ildi, è una vera istituzione, un appuntamento imperdibile che ha una cadenza fissa più volte l’anno: tutte le festività infrasettimanali (escluso 15 agosto, Natale e 1° gennaio) e la quarta domenica dei mesi con cinque domeniche.Una grandetra le più ricche del Nord Italia , realizzata in collaborazione con il Circolo filatelico, numismatico e hobbistico di Gonzaga e che ospita i migliori antiquari della zona. I settori merceologici interessati sono diversi, si va dagli oggetti usati (sempre con una loro storia passata) al piccolo, e poie l’immancabileFin dal mattino presto gli stand animano il centro storico di Gonzaga, secondo una disposizione consultabile presso la sede del Circolo filatelico.In occasione di alcune edizioni del mercatino vengono spesso organizzate anche mostre tematiche comeprevista a settembre nei padiglioni della(quest’anno dal 2 al 10 settembre); e sempre nei padiglioni della fiera si svolge anche l’edizione straordinaria del 7 e 8 ottobre dove per circa 8 mila metri quadrati si possono ammirare pezzi rari e ricercati, oggetti d'epoca, arredi, francobolli, quadri e sculture, accessori vintage e molte altre curiosità.: 6 gennaio, 22 gennaio, 11 marzo e 12 marzo edizione straordinaria, 17 marzo lunedì dell'Angelo, 25 aprile, primo maggio, 21 maggio edizione speciale, 2 giugno, 23 luglio, 2-10 settembre in corrispondenza della Fiera Millenaria, 7 e 8 ottobre edizione straordinaria, 22 ottobre, primo novembre, 8 dicembre, 26 dicembre.: Gonzaga (Mantova), centro storico di Gonzaga e per alcune edizioni straordinarie anche negli spazi della Fiera Millenaria.: dall’alba al tramonto: Ingresso libero: Tempo libero: suldella manifestazione: siamo a una trentina di chilometri a sud di Mantova ; il comune di Gonzaga è raggiungibile seguendo la A22, autostrada Brennero-Modena, con uscita Pegognaga e Reggiolo Rolo.