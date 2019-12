Il Mercatino dell'usato a Corsico

Informazioni utili, date e orari del mercatino

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Una delle principali arterie del centro storico di, ovvero, si appresta ogniad accogliereche sono protagonisti di, il mercatino dell'usato e delle pulci conosciuto in Lombardia per le tante categorie merceologiche messe in bella mostra sulle bancarelle per l'occasione.Si tratta di uno dei più apprezzati mercatini delle pulci italiani, che si svolge anche a Buccinasco , a pochi km daLibri, fumetti, oggettistica di vario tipo, dipinti, vecchi attrezzi, monili, tantoma anche: sono le materiali attrattive che insieme ale alle più sfaccettaterichiamano centinaia di visitatori in cerca del pezzo unico e magari dell’affare. A ciò si aggiungono mobili antichi, pizzi, merletti, chicche da collezione e la bigiotteria che tanto rende felice il gentil sesso.A far girare l’economia mercatale intervengono inoltre commercianti alquanto precoci, i bambini, ai quali Pulci… e non solo! offre la possibilità (per la gioia dei genitori) di rivendere giochi, libri, videogames e vestiti che non usano più, assecondando l’ecologica filosofia del riciclo e del riutilizzo.Ilsi svolge solo ognied è allestito all’interno di un gazebo, mette a disposizione di ciascun partecipante un tavolo di m 1,20 x 0,60, insomma una bancarella personale per concludere al meglio la vendita.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiPulci… e non solo!Via Togliatti, Corsico (Milano).la prima e la terza domenica del mese.Questo è il calendario 2020:5 e 19 gennaio;2 e 16 febbraio;1 e 15 marzo;5 e 19 aprile;3 e 17 maggio;7 e 21 giugno;5 e 19 luglio;2 e 16 agosto;6 e 20 settembre;4 e 18 ottobre;1 e 15 novembre;6 e 20 dicembre.dalle ore 6 alle 16 (giugno e luglio fino alle ore 14).Mercatino dei bambini dalle ore 9 alle ore 16.gratuito.mercatino delle pulci e dell’antiquariato.maggiori informazioni sul sito ufficiale , contattando il tel. 02/48601444 o consultando la pagina Facebook dedicata.per giungere all’area mercatale bisogna prendere l’autobus per Cesano Boscone che fa capolinea alla MM Bisceglie; un altro modo per arrivare è quello di prendere la Metro leggera FS da San Cristoforo e Porta Genova con fermata a Cesano Boscone, in prossimità dei magazzini Metro.