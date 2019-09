Il Mercatino dell'Antiquariato a San Gimignano

Informazioni utili, date e orari del mercato

Calendario delle aperture

Aprile 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

sono i cardini sui quali è impostatoche aeguaglia e supera per ricchezza e originalità molti dei mercatini di genere in Italia . Location eletta per l’occasione la centralissima, scenariodi un grande ritrovo di espositori allestito soltanto, volendo così sfruttare le belle giornate di sole, la gradevole temperatura della primavera e le sfumature dell’estate in Toscana Addossate l’una all’altra, le bancarelle condividono la passione per l’, i pezzi da collezione e piccoli e grandi tesori desiderosi di essere apprezzati dal visitatore, magari comprati, rimessi a nuovo e sfoggiati sotto l’insegna del favoloso affare. Ecco allora il belche necessita di una “ritoccata restaurativa”, ilimpolverato dalle pagine ingiallite,e decorateda lucidare, vecchida deossidare,da riutilizzare.Lesono vaste e fanno capolino fra i banchi, mucchi di stranezze e chincaglie che non si vedevano da tempo e che nel tempo hanno fatto perdere le proprie tracce per essere ritrovate e riqualificate. Chissà che non si trovi l’idea preziosa per un arredo fuori dal comune, qualcosa in più per la propria auto, un vestito o tende da restituire ai variopinti fasti degli albori.Sotto l’insegna de L’Angolo del Collezionista si presentano anche il mercatino di Siena e il mercatino di Grosseto L’Angolo del CollezionistaPiazza delle Erbe – San Gimignano ( Firenze ).26 aprile 2020, 24 maggio 2020, 28 giugno 2020, 26 luglio 2020, 23 agosto 2020.dalle ore 9.00 alle ore 19.00.gratuito.mercato dell’antiquariato.contattare l’associazione Siena ‘90 al tel. 0577/281619 o al cell. 329/3538656.Prendere l’Autostrada A1 in direzione Roma , uscire a Firenze Impruneta, imboccare la Superstrada Firenze – Siena , infine uscire a Poggibonsi Nord e seguire le indicazioni per il borgo; dalla stazione ferroviaria di Poggibonsi – San Gimignano si prende l’autobus diretto al paese; l’aeroporto di riferimento è l’Amerigo Vespucci di Firenze.Scopri i principali mercatini dell’antiquariato in Toscana