Il Mercatino dell'Antiquariato a Grosseto

Ilda settembre a maggio, la storicaè il palcoscenico calcato dagli espositori de, uno fra i mercatini d’antiquariato più interessanti d’Italia in relazione alla quantità e qualità di merce proposta alla vendita sulle bancarelle assiepate nel centro storico diImmergersi nell’atmosfera di una volta, viaggiare nele ritrovareperduti appare quanto mai possibile rovistando fra le colonne di oggetti appartenenti a periodi vissuti o solo lontanamente immaginati, studiati sui libri o raccontati dai nostri nonni. Poter toccare con manonon più in uso,ha un sapore del tutto particolare, proprio come la polvere che si annida tra le intercapedini di un, di uno unin procinto di sfaldarsi.Il mercatino di Grosseto è l’occasione per portare a termine trattative soddisfacenti e portarsi a casa qualcosa di unico, di impreziosente, magari unadi cui fregiarsi con amici e parenti.ancora con dell’ottimo liquore all’interno. Questo e tanto altro si riesce a reperire qui, una sorta di fornitissimo bazar pervaso dall’aria della Maremma toscana.Appartengono a L'Angolo del Collezionista anche il mercatino dell'artigianato di Siena e il mercatino di San Gimignano L’Angolo del CollezionistaPiazza Stefano de Maria – Grosseto.19 ottobre 2019, 23 novembre 2019, 20-21 dicembre 2019.dalle ore 9.00 alle ore 19.00.gratuito.mercato dell’antiquariato.contattare l’associazione Siena ‘90 al tel. 0577/281619 o al cell. 329/3538656.Nelle immediate vicinanze di Piazza Stefano de Maria arrivano gli autobus linea 0G1, 1/G, 39O, G12 e G15.Scopri i principali mercatini dell’antiquariato in Toscana