Il Mercatino dell'Antiquariato a Casale Monferrato

Informazioni, date e orari del mercatino dell'antiquariato

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ildi, in provincia di Alessandria, è uno deie vanta circain arrivo da tutto il Nord che propongono bancarelle dove trovare mobili, quadri, libri, oggetti d'arte, pezzi pregiati e a volte introvabili.L'appuntamento si svolge ogni. Anche nel 2024 il mercatino dell'antiquariato di Casale Monferrato lo troviamo nei consueti spazi del Mercato Pavia, ex Foro Boario, una struttura in stile liberty in centro città, tra il Castello Paleologi e la riva sud del Po.L'occasione è buona per fare un giro nelle diverse aree del mercato, che si sviluppa tra il piazzale esterno, il piazzale interno, il Salone Tartara e il porticato. Oltre all’antiquariato, nel piazzale esterno viene allestito, un mercato agroalimentare dedicato ai prodotti del territorio che propone la migliore selezione di, ed è inoltre disponibile un'ampia, con servizio bar e ristorante.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiIl Mercatino dell'AntiquariatoMercato Pavia in Piazza Castello, Casale Monferrato (Alessandria).ogni seconda domenica del mese.12 gennaio;9 febbraio;9 marzo;14 aprile;11 maggio (mercato allargato con oltre 400 banchi);8 giugno;13 luglio;10 agosto;14 settembre;12 ottobre (mercato allargato con oltre 400 banchi);9 novembre (mercato allargato, oltre 400 banchi);14 dicembre.: dalle 8:30 alle 17.: ingresso libero.: antiquariato, hobbistica, modernariato.: maggiori informazioni sono disponibili sul sito degli organizzatori e sulla pagina Facebook dedicata. Tel. 346 0430009.: siamo circa 30 km a nord diCasale Monferrato è raggiungibile da Milano con l’A4 in direzione Torino, da Genova con l’A10 in direzione Ventimiglia e da Torino con l’A4 direzione Milano; in tutti i casi si segue poi l’A26 con uscita Casale Nord o Casale Sud.Ingresso visitatori da via Divisione Mantova n°20.