La Festa del Tartufo Bianco al Castello di Casale Monferrato

L'autunno è tempo di sapori intensi ed inebrianti, e tra questi il tartufo è uno dei funghi più ricercati in assoluto, capace di impreziosire i piatti della tradizione gastronomica regionale italiana. Ne conosciamo di due tipi, quello nero e quello bianco, quest'ultimo considerato il più pregiato in assoluto.



Ed è proprio il tartufo bianco, quello unico che solo in Piemonte si può gustare il protagonista del Monferrato Casalese, storicamente terra vocata alla produzione dei tartufi bianchi più pregiati, a volte che si ritrovano ad oltre 50 centimetri di profondità.



Per celebrare le sue eccellenze ipogee il Castello del Monferrato dal 27 al 28 novembre 2021 accoglie i visitatori con la Festa del Tartufo Bianco che propone un'ampia scelta di piatti tipici, tutti presentati con l'aggiunta del prezioso ingrediente.



Potremo concentrarsi sul carpaccio alla Monferrina di Fassona Piemontese con Tartufo Bianco, provare il risotto “dal Pòpal” con Tartufo Bianco, oppure assaffiare i Raviolini di anatra, salsa al foie gras e tartufo bianco, passare alle cocotte con cardo gobbo di Nizza, gustando Topinambur uovo e Tartufo Bianco, testare il filetto alla Rossini e al tartufo bianco e concludendo con del gelato artigianale, ovviamente con il pregiato tartufo Bianco. I ristoranti locali propongono menu interessanti a costi compresi tra 120 e 200 euro.

Per prenotare il proprio posto è possibile contattare lo Iat – Informazioni turistiche all’interno del Castello del Monferrato martedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30, mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30, venerdì dalle ore 14,30 alle ore 18,00 e giovedì, sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00. Prenotazioni anche telefoniche al numero 0142 444330.



Si ricorda che sarà obbligatorio esibire la Certificazione verde Covid 19 (Green pass) in forma cartacea o su smartphone.



Ma il tartufo bianco lo si potrà gustare anche fuori dai ristoranti, dalle ore 12,00 alle ore 19,00 di sabato 27 e domenica 28 grazie alle sfiziose ricette da passeggio, che prevedono battuta con spuma di robiola e nocciole, fonduta al raschera, cardi e croccante ai topinambour e agnolotti al tartufo.



All'interno della fiera troveremo invece gli stand dove si potrà ascquistare il prezioso tubero, da utilizare in occasione delle imminenti festività. Inoltre nel mercatino ci sarà anche una sezione dedicata ai prodotti tipici e all’artigianato locale, dove i visitatori potranno immergersi nella cultura monferrina.



La Festa del tartufo bianco a Casale Monferrato è quindi una perfetta occasione per assaporare il meglio di quest'angolo del Piemonte in provincia di Alessandria, ai piedi dell'estremità orientale delle colline del Po, tra vini e bontà gastronomiche, ma anche musei, piazze e chiese nascosti chevi i emozioneranno.



Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Nome: Festa del Tartufo Bianco

Dove: Castello di Casale Monferrato

Quando: 27-28 novembre 2021

Orari: tutto il giorno (fiera 10-19)

Maggiori info: sito ufficiale



Calendario delle aperture

