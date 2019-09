Il Mercatino dell'Antiquariato a Siena

Informazioni utili, date e orari del mercato

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Da alcuni anni l’associazioneorganizza nella città toscana, un grandeSi svolge presso lalatranne che ad agosto, un grande numero di– oltre 100 - capaci di dare effettivo valore alle cosiddette “robe vecchie”, quelle che normalmente si destinano al cestino ma che per fortuna non sfuggono all’occhio vigile e intuitivo delIn questo modo l’oggetto antico, desueto e inutilizzato trova una seconda vita, esposto insieme a tanti altri rappresentanti di una merce che abbonda sullein cui si accatastano ordinatamente mobili, bigiotteria, stoffe, libri, particolarità e chincaglie piuttosto originali a vedersi.Talvolta è possibile rievocare i ricordi di epoche vissute e ormai passate, ricreando sinergie legate all’infanzia, al suono di un grammofono, a un giocattolo introvabile, a una cartolina consumata dal tempo ma ancora nitida, di un bianco e nero più intenso del colore.L'Angolo del Collezionista è anche mercatino di antiquariato a San Gimignano L’Angolo del CollezionistaPiazza del Mercato - Siena 20 ottobre 2019, 17 novembre 2019, 15 dicembre 2019.dalle ore 9.00 alle ore 19.00.gratuito.mercato dell’antiquariato.contattare l’associazione Siena ‘90 al tel. 0577/281619 o al cell. 329/3538656.Piazza del Mercato è raggiungibile con gli autobus linea n.130 e S54.Scopri i principali mercatini dell’antiquariato in Toscana