CiocoSi, Siena: la fiera del cioccolato in Piazza del Campo

Informazioni, date e orari di CiocoSì

Calendario delle aperture

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

è la grande festa del cioccolato artigianale che anima. Per tutta la durata della manifestazione, la splendida cornice di Piazza del Campo ospita glicon le migliori “dolcezze” di cioccolato prodotte dei miglioriIl cacao è un seme dalle origini antichissime nato nelle terre dei Maya. Semi sacri che, se tostati, frantumati e aggiunti all’acqua e al peperoncino, servivano per preparare lo, una bevanda dalle proprietà stimolanti e meravigliose. Furono gli spagnoli a portarla in Europa nel Cinquecento, ma i frati a decretarne il successo aggiungendo al posto del peperoncino vaniglia e zucchero.La IX edizione di CiocoSì propone degustazioni, iniziative e giochi per i più piccini,a cura dei migliori chef pasticceri del panorama internazionale,e tanti altri eventi.Oltre alla classicac'è una fabbrica del cioccolato dove conoscere tutte le fasi della lavorazione del ciocciolato, una choco-scuola riservato alle scuole della città (con possibilità di organizzare visite didattiche gratuite all’interno della fabbrica), uno stand con cooking show e tante altre attività per addetti ai lavori o semplici appassionati amanti del prodotto.La kermesse è organizzata da ChocoMoments in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Siena.CiocoSì - La grande festa del cioccolato artigianalePiazza del Campo, Siena.dal 10 al 14 aprile 2024.ingresso gratuito.gli stand sono aperti mercoledì, giovedì e domenica ore 10-20;venerdì e sabato ore 10-23:30.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata e sul sito del Comune di Siena : fuori le mura che delimitano il centro storico della città la sosta è libera, mentre all’interno c'è una zona a traffico limitato. A pochi passi da Piazza del Campo si trova il posteggio Il Campo, appena dentro Porta Tufi.