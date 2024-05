Festa di San Isidoro a Taverne d'Arbia

Programma

Informazioni utili per partecipare alla Festa di San Isidoro

Calendario delle aperture

Maggio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Sacro e profano si fondono per la tradizionale, frazione del Comune di. Quest’anno gli appuntamenti sono in programma, per una settimana nella quale il paese si anima con numerosi eventi dedicati allo sport, alla gastronomia e allo spettacolo, tra cui la fiera, la cena paesana, una passeggiata di gruppo, lo street food e la classica, il Santo che dedicò la sua vita al lavoro nei campi e alla preghiera.Ore 8 Arbia (via Toscana): Fiera di S. Isidoro.Ore 18 Chiesa di taverne: Triduo.Ore 18 Chiesa di Taverne: Triduo.Ore 20:30 Cena paesana presso Nuovo Oratorio.Ore 15 Piazza Montaperti: giochi gonfiabili per bambini.Ore 16:30 – 6° Passeggiata di S. Isidoro. Raduno trekking.Ore 18 Apertura stand street food.Ore 20:30 Serata in musica con DJ Giacomo Tiezzi.Ore 8 Mercato prodotti km zero e apertura stand street food.Ore 8:30 – 46° Coppa S. Isidoro cicloturistica. Ritrovo in via Toscana (Arbia).Ore 9 Iniziativa “ Gravel bike – Siena” gruppo vacanze. In Piazza Montaperti esposizione trattori d’epoca.Ore 9:15 Piazza Montaperti: giochi gonfiabili per bambini.Ore 9:30 Ritrovo in Piazza S. Giorgio per partenza processione e torneo di calcio “2° Memorial Giulia Bordoni”.Ore 10 Solenne processione con l’immagine del Santo.Ore 11 Chiesa di S. Isidoro: S. Messa solenne in onore del Santo.Ore 13 Pranzo per bambini a chiusura dell’anno catechistico.Ore 15 Pomeriggio in festa con spettacoli in strada con i Moto Folk, esibizione degli Allievi Music Lab/Il Campino e street food.: Festa di S. Isidoro: Taverne d’Arbia, fraz. di Siena.: 5-9-10-11-12 maggio 2024.: ingresso gratuito.: Antipasto della Fattoressa – Pasta e ceci – Mezze maniche alla gricia – Trippa con fagioli all’uccelletto – Spallotto al finocchietto – Dolce.Adulti 25 €, ragazzi 9-14 anni 15 €, bambini 0-8 anni gratis.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale.