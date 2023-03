La Processione dei Ceri e dei Censi a Siena

Informazioni utili, date e orari del corteo

Laè una manifestazione che si continua a tramandare fin dal XII secolo (sopravvissuta alla caduta della Repubblica di Siena, venne accantonata per il divieto degli eventi pubblici decretato subito dopo l’Unità d’Italia e rispolverata a partire dal 1924) ancorandosi a pieno titolo alla tradizione del, ma in correlazione ai, la Santa Patrona.In verità il Palio di agosto risulta addirittura essere un completamento di quel magnificonato ben prima, e che nella città toscana fonde i valori civici e i dettami della celebrazione sacra. Vi partecipa ogni anno un’élite di Rappresentanze Ecclesiali accompagnata da un Gruppo di Esponenti Civici.Il giorno dell’evento è regolarmente fissato ale la location della riunione è. Mezz’ora dopo ci si ritrova nella, dalla quale il Corteo parte per raggiungere ilTutto ciò riguarda gli Ecclesiali, mentre i Civici si danno appuntamento insieme alle Autorità e alle Contrade al Palazzo Pubblico , per poi aggregarsi in via Rinaldini alla variopinta processione. L’offerta del Cero da parte del Comune avviene fra le mura della, parimenti l’offerta dei Ceri da parte delle Contrade e delle varie parrocchie con conseguente benedizione ed esposizione deldestinato alla contrada vincitrice del Palio nella giornata del 16 agosto.Sono queste le dinamiche di una festa popolare molto sentita dai cittadini, specialmente dai rappresentanti dei vari rioni che vi partecipano coinvolgendo una moltitudine ordinata diai quali vengono fatte indossare le casacche colorate della contrada d’appartenenza e fatti sfilare unitamente aglie aiin un clima di giubilo e religiosità, incarnata dal simbolicotrasportato in un grande carro trainato da buoi e acceso dal Sindaco proprio davanti al simulacro dellaQuesto particolare momento suscita sempre una notevole emozione nei partecipanti, poiché si rievocano tanti momenti della storia scanditi dal voto solenne della popolazione senese all’Assunta, uno fra tutti quello dellanel 1260.Corteo dei Ceri e dei Censicentro storico di Siena.14 agosto 2023.ingresso gratuito.manifestazione storico-religiosa.il gruppo delle rappresentanze parrocchiali della città e del suburbio si ritrovano alle ore 16 in Piazza S.Spirito.Partenza del corteo alle ore 16:30 dalla Chiesa di San Giorgio verso il Duomo.Le rappresentanze civiche con le Autorità e le Contrade si riuniscono a Palazzo Pubblico.I due gruppi formeranno un unico corteo in via Rinaldini (Chiasso Largo).in auto la strada più rapida da percorrere risulta l’Autostrada del Sole Napoli - Milano con uscita al casello Valdichiana-Bettolle-Sinalunga per arrivare al raccordo che porta direttamente a Siena.In città conviene spostarsi in autobus e scendere in Piazza Gramsci, da dove si prosegue a piedi fino al centro storico.Le tratte ferroviarie sono la Firenze - Empoli - Siena, Pisa - Empoli - Siena, Orbetello - Grosseto - Buonconvento - Siena, Arezzo - Sinalunga - Siena, Perugia - Terontola - Chiusi - Siena, Campiglia - Follonica - Montepescali - Siena.Dalla stazione si può prendere l’autobus che ferma in Piazza Gramsci e da lì raggiungere il centro; a piedi dalla stazione bisogna procedere per viale Mazzini, via Garibaldi, via Montanini, via Banchi di Sopra, via di Città (è una camminata circa 25 minuti).L’aeroporto di riferimento è quello di Firenze, distante 55 minuti da Siena.Cortesia Foto: © Mirco