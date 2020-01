Il Mercatino dell'Antiquariato a Borgo d'Ale

Informazioni utili, date e orari per visitare il mercatino

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ilche si tiene regolarmente a– alle porte di, in Piemonte – ogni terza domenica del mese per tutto l’anno è capace di fare registrare numeri eclatanti:e oltrelo rendono forse ben più di un ritrovo mercatale, più propriamente un evento di grande risonanza, fondamentale per l’economia comunale ma anche per la popolazione che sembra non poterne prescindere.L’estensione della sua superficie, 10.000 metri quadrati, e la copertura dell’intera area permettono al mercatino di non temere alcun tipo di intemperie e di svolgersi costantemente senza intoppi.È così che hobbisti, produttori e acquirenti si incontrano per avviare interessanti trattative in merito agli oggetti più disparati, stampe, quadri, opere bibliografiche, dischi, radio, mobili antichi, manufatti artigianali, bigiotteria, ceramica, materiale militare, abbigliamento e tanto altro, compresa la vastache vanta una notevole eccellenza, la, frutto che simboleggia la buona salute del borgo.La manifestazione è aperta a visitatori provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa, consapevoli di trovare qui ogni genere di articolo vecchio e nuovo distribuito in una gamma di oltre, il ché la dice lunga sul potenziale di questo mercatino coperto, recintato e persino pavimentato.Dispone oltretutto di parcheggi ad accesso gratuito, servizi igienici, punti ristoro e l’impagabile vicinanza del centro storico.Un evento simile, ma più specifico per i collezionisti, è quello di, che si svolge nello stesso luogo un paio di volte all'anno.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiMercatino dell’Usato e dell'Antiquariatoarea del mercato ortofrutticolo, Viale Gracchi, Borgo d'Ale (Vercelli).il mercato si svolge la terza domenica del mese.19 gennaio;16 febbraio;15 marzo;19 aprile;17 maggio;21 giugno;19 luglio;16 agosto;20 settembre;18 ottobre;15 novembre;20 dicembre 2020.dalle 7 alle 16:30 con orario solare (alle 17:30 con orario legale).ingresso libero.Comune di Borgo d’Ale, tel. 0161/46132 o mail info@comuneborgodale.info dopo essere usciti dall’Autostradasi deve svoltare a sinistra e poi ancora a sinistra raggiunto il primo incrocio. Si arriva così in Viale dei Gracchi, dove ha sede la manifestazione.