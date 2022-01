Cercantico, il Mercatino dell'Antiquariato a La Spezia

Informazioni utili, date e orari del Cercantico

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ilche viene organizzato aogni(eccetto agosto, in cui non si svolge) è unche, forte di bancarelle allestite al coperto nella centrale(o Piazza del Mercato), segue regole piuttosto ferree in materia di proposta merceologica e qualità.Esclude infatti il settore hobbistico e inoltre prevede precise quantità di banchi divisi per comparto in modo da evitare troppi doppioni e concorrenza fra piccoli commercianti. Gli operatori del Cercantico devono rispettare un punto fermo, ovvero la vendita esclusivamente diAlla luce di tutto, si tratta davvero di un mercatino molto serio e impostato che tiene a soddisfare i potenziali compratori e collezionisti di mobili, oggetti dalle forme bizzarre, ceramiche, gioielli, libri, quadri, francobolli e monete.C’è solo l’imbarazzo della scelta fra iprovenienti sia dall’che dall'estero (principalmente), chiamati a coprire quante più categorie possibili fomentandonegli avventori, che sotto la tettoia di Piazza Cavour si ritrovano per cogliere l’affare in una pesca aldel tempo, in un nostalgico viaggio di riscoperta.L'accesso al mercatino dell'antiquariato è possibile nel rispetto delle norme di prevenzione contro la diffusione del Covid-19.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiCercantico nel GolfoPiazza Cavour, La Spezia.la prima domenica del mese, tranne agosto.2 gennaio;6 febbraio;6 marzo;3 aprile;1 maggio;5 giugno;3 luglio;4 settembre;2 ottobre;6 novembre;4 dicembre.dalle ore 8 alle 18.accesso gratuito.mercatino dell’antiquariato e del collezionismo.consultare il sito ufficiale o chiamare il Comune di La Spezia al tel. 0187/7271.La Spezia è raggiungibile in auto percorrendo l’Autostrada A12 Genova-Rosignano Marittima oppure la A15 Parma-La Spezia.La stazione ferroviaria è ubicata sulla linea Roma–Pisa–Genova.L’aeroporto più vicino è quello di, che dista circa 84 km dalla città, mentre il “Cristoforo Colombo” diè a 113 km.