Il Mercato Pavese dell'Antiquariato a Pavia

Informazioni utili, date e orari del mercato

Calendario delle aperture

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Anche una città bella comeè suscettibile di periodici attacchi di nostalgia per un passato mai percepito come lontano dalla sua popolazione.Per assolvere a quest’esigenza di ritorno ai tempi che furono, la comunità scende in strada ognie si perde fra le bancarelle del, storico ritrovo lungodi circadi vecchi cimeli, pezzi da collezione, modernariato e hobbistica, e inoltre mobili, argenteria, bigiotteria e dipinti, stampe e cartoline.L'evento fa da controaltare alla manifestazione, il mercatino dell'antiquariato di Pavia che si svolge, sempre la prima domenica del mese, a Cupola Arnaboldi e C.so Strada Nuova.Non è dunque un mercato tradizionale quello organizzato dall’, patrocinato dale coordinato da: a distinguerlo una merceologia che punta sull’e soprattutto la capillare differenziazione delle merci in vendita, fra cui figurano anche ceramiche, porcellane e reperti di archeologia mediorientale.In contemporanea, sempre la prima domenica del mese, si dispiega correndo suil mercato dei prodotti alimentari che prende il nome di, interessante per chi intende accedere al bagaglio gastronomico rappresentativo del nord Italia , sebbene vi siano incursioni di specialità provenienti da Basilicata Sicilia . Sui banchi si trovano allora formaggi, salumi, vini, pane e dolciumi con possibilità di assaggio preliminare all’acquisto.Cornice dell’evento mercatale il patrimonio architettonico e culturale della città, il, il, lae altre realtà civiche da visitare per garantirsi una bella giornata nella Pavia più affascinante.Mercato Pavese dell’AntiquariatoViale XI Febbraio - Pavia.6 ottobre 2019, 3 novembre 2019, 1° dicembre 2019.dalle ore 8.00.gratuito.mercato dell’antiquariato.contattare Mercatini&Curiosità al cell. 335/7259422 o via mail all’indirizzo info@mercatiniecuriosita.com Viale XI Febbraio si raggiunge utilizzando la linea n.4 del servizio autobus urbano.Scopri i principali mercatini dell’antiquariato in Lombardia