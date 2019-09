Il Mercatino dell'Antiquariato a Pavia

Informazioni utili, date e orari del mercato

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il vecchio che piace, l’antico che incanta, l’opaco che torna a risplendere sotto una coltre di polvere dissolta. Tutto torna a, mercato dell’antiquariato di scena ogni(riposo a gennaio e ad agosto) alungoL’evento trae il nome dal fatto che si tiene esattamente presso la(solita ad appuntamenti di questo tipo già dalla fine dell’Ottocento), scenario ideale per iprovenienti da ogni parte d’Italia.Tale mercato, contenuto e raccolto, ha la caratteristica di essere un luogo perfetto di confronto fra commercianti didi vario tipo e tantoInsomma, tutta questa merce apparee, cosa ancora più rilevante, risulta sempre, aspetto che fa la differenza fra gli acquirenti intenzionati a portare a casa soltanto memorabilie di un tempo lontano.Ricordiamo inoltre che sempre la prima domenica del mese a Pavia si svolge il celebre, in viale XI febbraio.L’Antico sotto la CupolaCupola Arnaboldi, C.so Strada Nuova - Pavia.6 ottobre 2019, 3 novembre 2019, 1° dicembre 2019.dalle ore 8.00.gratuito.: mercato dell’antiquariato.: contattare l’associazione Il Regisole al cell. 333/2976076.La Cupola Arnaboldi si trova nel centro storico di Pavia e vi arrivano comodamente le linee autobus urbane nn. 1, 3, 6 e 10.Scopri i principali mercatini dell’antiquariato in Lombardia