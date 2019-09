Il Mercatino dell'Antiquariato ad Orbetello

Anche mercatino delle pulci

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Le chiamano chincaglierie, cianfrusaglie e fondi di cantina. Ebbene, la verità sta nel mezzo quando si parla della merce in vendita presso le traboccanti bancarelle di, che nel centro storico dioffre veramente un’ampia gamma di scelta cercando di accontentare tutti, dagli amanti dell’usuale agli appassionati di atipicità, fino ai tesori ricercati dagli intenditori di chicche.si vestono a festadando spazio a un vasto assembramento di banchi su cui è possibile trovare l’e molto spesso quello di qualità, apprezzabile dall’occhio attento a caccia dell’occasione unica da non lasciarsi sfuggire. È il sogno di tutti fare il colpaccio e portarsi a casa per pochi soldi l’oggetto prezioso, magari dopo una lunga, estenuante ma soddisfacente contrattazione.Magari non si acquisterà niente ma è sempre una bel vedere la fila di ceramiche ordinatamente messe in mostra, il mobile isolato dagli altri con quel dito di polvere che incanta, allestimenti particolari di sculture in legno e stranezze fra i cumuli di, fra il vecchio e il nuovo, l’usato e lo strausato ancora incredibilmente intatto. Gli angoli cittadini risplendono grazie ad Antiquaria, che ne sa esaltare le sfumature suggestive incorniciandone l’emisferica bellezza.Tra un carillon, una malinconica bicicletta o un abito un po’ sgualcito, perché non provare anche a fermare il tempo assaporando qualche? Approfittare è d’obbligo, specialmente se ci si trova in una delle realtà comunali preminenti lungo la Strada del Vino Montecucco e dei Sapori d’Amiata Il Mercato Antiquaria è organizzato dallaAntiquariacentro storico di Orbetello - Grosseto 5-6 ottobre 2019, 2-3 novembre 2019, 1° dicembre 2019.dalle ore 10.00 alle ore 20.00.gratuito.mercato dell’antiquariato.contattare la Pro Loco al tel. 0564/860447 o all’indirizzo mail proorbet@ouverture.it Percorrere la Superstrada Firenze – Siena verso Grosseto, immettersi sulla SS 223, continuare sulla SS 1 Aurelia e seguire le indicazioni per Orbetello; la stazione di Orbetello-Monte Argentario si trova sulla linea ferroviaria Roma – Civitavecchia – Grosseto – Pisa; l’aeroporto più vicino è quello di Roma Fiumicino, che dista 137 km dalla cittadina.Scopri i principali mercatini dell’antiquariato in Toscana