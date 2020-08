Itinerario sulla Strada del Vino Montecucco e dei Sapori d'Amiata

Il vino di Montecucco

Il palcoscenico è quello di Sua Maestà la, terra di tesori naturali, di capolavori artistici, di scenari paesaggistici suggestivi e di prodotti enogastronomici di rinomanza mondiale.Siamo, per l’esattezza, nella propaggine più meridionale della bella regione, in quella fascia di terra compresa tra lee la fascia costiera compresa traÈ qui che si trova la, la più recente tra le tre Strade del Vino della Maremma Toscana, quella che si colloca in un contesto vitivinicolo di grande prestigio, con vicini blasonati come il Morellino dio il Brunello di, tanto per fare qualche esempio.sono i dieci comuni, in ordine rigorosamente alfabetico, attraversati dalla Strada; un percorso che si snoda, tra borghi medievali, filari di uliveti e vigneti, castelli che svettano sui dolci poggi arrotondati e aree e oasi naturalistiche di rara bellezza.Partite con noi per questoalla scoperta dei sapori più autentici di questa terra. Ne rimarrete conquistati.Partiamo dal protagonista principale della Strada che ci stiamo accingendo a percorre: il. Siamo di fronte a una Denominazione d’Origine Controllata di recente costituzione: solo nel 1998 sono state, infatti, riconosciute le quattro tipologie di vino della categoria: il, il, ile ilI due vini rossi sono intensi, persistenti e ben strutturati, perfetti in abbinamento con i piatti di carne, i primi di terra e i formaggi più stagionati.Più delicati, fruttati e leggeri i due bianchi, che si rivelano ideali per accompagnare i piatti di pesce e i formaggi meno strutturati. Il, infine, si sposa perfettamente con i ricchi dolci della tradizione.La cucina maremmana affonda le sue radici nella tradizione contadina dell’entroterra e quella marinara delle coste tirreniche; i sapori tipici del mare, quindi, si mescolano armonicamente con i prodotti della collina e della montagna, per quello che possiamo definire un patrimonio enogastronomico variegato e di gran qualità.Tra glitroviamo i, i classici, a base di fegatini di pollo o di coniglio, e ladi Orbetello; per quanto riguarda i, invece, troviamo una piacevole alternanza tra le zuppe dell’entroterra, come l’, a base di uovo e verdure, e le paste anche ripiene, come i famosi, condite con sughi a base di selvaggina o con i preziosie gustosilocali.Anche per ic’è una vasta scelta tra mare e monti, che ci permette di partire dal celeberrimopassare per l’e terminare con i secondi a base di cinghiale, lepre e agnello, come il, una sorta di spezzatino che contiene tutti e tre i tipi di carne e viene servito su un crostone di pane. Frugali ma gustosissimi anche i, tra cui citiamo ilo il, realizzati con gli ingredienti che la ricca terra alle pendici del Monte Amiata regala con generosità.Nel nostro tour avremo, inoltre, la possibilità di assaggiare i prodotti tipici DOP o IGP: il prestigioso, l’unico olio toscano monovarietale ottenuto con olive della cultivar Olivastra Seggianese, la, raccolta nei boschi del territorio compreso tra, Castel del Piano, Santa Flora e Seggiano, il, che proprio nei verdi pascoli della Maremma ha la sua maggior zona produttiva, il tartufo sia bianco che nero, presente soprattutto nei boschi di Castell’Azzara, e lodi Campagnatico.Partiamo dalla croce monumentale situata sulla, nota per la sua possenza che le permette di essere individuata anche da lontano; siamo a 1738 metri di altitudine, in una delle più importanti, in cima a quello che è un antico vulcano ormai spento che definisce il confine tra l’elegante provincia die la selvaggia Maremma grossetana.Ci dirigiamo verso valle in direzione di, il più antico tra i borghi circostanti, dove potrete ammirare lo splendido panorama impreziosito dalla cupola rossa del, risalente al XVI secolo, e le; imperdibile una visita agli impianti di Olivastra Seggianese, la cultivar autoctona del Monte Amiata.Continuiamo a scendere verso valle fino a Castel del Piano , bel borgo medievale che propone un centro storico molto suggestivo, in mezzo al quale spicca la; ci spostiamo pochi chilometri a sud e ci troviamo ad, uno dei più bei borghi della Toscana , nel mezzo del quale svetta l'imponente Rocca Aldobrandesca, la cui prima fondazione si può far risalire all’860 d.C..Prendiamo a questo punto la strada provinciale e ci dirigiamo verso Cinigiano; lungo il percorso incontriamo, frazione del territorio comunale di Castel del Piano e seconda capitale del Montecucco DOC, tanto che qui si fermiamo, dopo una visita al, dove è possibile ammirare un antico torchio settecentesco, all’per una piccola degustazione, giusto un aperitivo, prima di riprendere il viaggio.Concludiamo la prima parte del nostro tour arrivando a Cinigiano , visitando il, simbolo dell’incantevole borgo fortificato omonimo e assaggiando qualche specialità locale, magari in una delle numerose aziende agricole che propongono assaggi di olio, formaggi e vino, come l’, particolarmente nota per l’attenzione che riserva alla coltivazione biologica delle sue prestigiose vigne.La seconda parte del nostro viaggio prevede una passeggiata nei luoghi più visitati della zona del Montecucco, tra cantine, dolci poggi che ospitano filari di ulivi e viti e castelli disseminati ovunque.Ripartiamo, dunque, dae arriviamo a, ameno borgo rurale ubicato a pochi chilometri dalla, l’imponente azienda agricola che produce da anni lo squisito vino oggi tanto famoso. Numerose le testimonianze architettoniche di pregio presenti in zona, tra cui meritano di essere citati ildie quello diStiamo arrivando alla fine del nostro tour; percorriamo gli ultimi 20 km in direzione nord e arriviamo a Civitella Paganico , il fascinoso borgo sparso che svetta su un colle tappezzato di ulivi e cipressi, lì dove l’Ombrone curva verso valle, dopo la sua discesa dalle colline senesi.In questo che è uno deipiù suggestivi, con i suoi antichi Stabilimenti termali diin funzione dal 1230, è possibile ammirare la bella, significativa testimonianza di architettura romanica, le tre porte di accesso alla cittadina e il piccolo centro storico, lungo le cui strade troverete molti ristoranti tipici, locande e trattorie dove assaggiare i piatti tipici della tradizione e, finalmente, riposarvi un po’.Vetta dell’Amiata - Seggiano - Castel del Piano - Arcidosso - Montenero - Cinigiano - Poggi del Sasso - Civitella Paganico.93 km.Santuario della Madonna della Carità (Seggiano), Torre dell’Orologio (Castel del Piano), Rocca Aldobrandesca (Arcidosso), Castello di Porrona (Cinigiano), Castello di Vicarello (Poggi del Sasso), Castello di Collemassari (Poggi del Sasso), Badia Ardenghesca (Civitella Paganico).l’olio extra-vergine d’oliva di Seggiano, la castagna del Monte Amiata, il pecorino toscano DOP, tartufo bianco e nero di Castell’Azzara e lo zafferano di Campagnatico. Enoteca Antico Molino d’Orcia (Montenero), Tenuta di Montecucco (Cinigiano - Poggio dei Sassi), Azienda Agricola Basile (Cinigiano).: Museo della Vite e del Vino (Montenero), stabilimenti termali di Petriolo.Per maggiori informazioni rimandiamo al sito ufficiale della Strada del Vino Montecucco e dei Sapori d'Amiata