La Festa del Tortello e Porcino a Vicchio, Lago Viola

I temporali che stanno scaricando rovesci di pioggia stanno preparando i boschi dell'Appennino Tosco-Romagnolo alle prime gettate di funghi porcini, che a, nel Mugello, sono celebrati da unaSi tratta della, che si svolge per oltre un mese:sono le date per gustare i deliziosi tortelli mugellani e i saporiti porcini (boletus edilis) presso ilin, in una splendida cornice naturale dove passeggiare e stare in compagnia.sono due specialità tipiche della zona di Vicchio e del Mugello, con i funghi che possono essere gustati sia con la pasta, che in insalata e grana, oppure con i classici crostini toscani e perchè no, anche fritti.Ovviamente non mancano le, a partire dalle, da gustare in locali coperti e (all'occasione) riscaldati. Quest'anno c'è anche uno spazio per bambini e uno per merende e aperitivi.Festa del Prugnolo e del TortelloLago Viola, Località Boccagnello, Vicchio (Firenze).: 1-2-3-4-5, 10-11-12, 17-18-19, 24-25-26 giugno e 1-2-3 luglio 2022.aperto a cena.Sabato e domenica anche a pranzo.tel. 350 1933619 - 366 1500599.