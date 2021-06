Il Mercatino dell'usato a San Donato Milanese

Informazioni utili, date e orari del mercatino

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Una fiumana di venditori, quantificabili in circa 200 per ciascuna edizione, si riversa ain occasione del sempre più ricco, uno deimercatini delle pulci più interessanti d'Italia che si rinnova facendo tappa nei diversi comuni dell’hinterland di(si svolge infatti anche a).(vedi calendario nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo) il mercatino: ogni– e, quando c'è, anche la– l'area parcheggio Snam lungo via Emilia ospita infattipiene di libri, fumetti, oggettistica varia, quadri, vecchi attrezzi e strumenti da lavoro,ma anche, vintage e curiosità. A queste mercanzie si aggiunge il mobilio e l’arte del pizzo, costanti dei mercatini in programma oltre a esemplari per il collezionismo e la bigiotteria.Una nicchia è riservata ai piccoli “commercianti di domani” che si cimentano nella vendita di giochi, libri, videogames, vestiti e tutto ciò si ritenga utile sottoporre all’interesse dei visitatori nell’ottica di un riciclo e un proficuo riutilizzo dei beni materiali a beneficio dell’ambiente. È questo il, allestito all’interno di un apposito gazebo dove a ciascun partecipante viene di norma assegnato un tavolo di 1,20 x 0,60 metri per esporre la propria merce. Il Mercatino dei Bambini si svolge solo la quarta domenica del mese, ma al momento èper l'emergenza sanitaria e riprenderà solo quando la situazione sarà migliorata.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiPulci… e non solo!Parcheggio Snam in via Emilia, San Donato Milanese (Milano).ogni seconda e quarta domenica del mese. Quando c'è, anche la quinta domenica del mese.27 giugno;11 e 25 luglio;8, 22 e 29 agosto;12 e 26 settembre;10, 24 e 31 ottobre;14 e 28 novembre;12 e 26 dicembre.dalle ore 6 alle 16. A giugno e luglio fino alle 14.Mercatino dei bambini la quarta domenica del mese dalle ore 9 alle 16 (momentaneamente sospeso).gratuito.mercatino delle pulci e dell’antiquariato.maggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.San Donato Milanese è raggiungibile con l’Autostrada A1: alla seconda uscita prendere la SS9 Via Emilia che attraversa la cittadina.La stazione locale è posta sulla linea ferroviaria Milano – Bologna.Milano Malpensa è l’aeroporto di riferimento.San Donato Milanese è il capolinea della Metro Gialla di Milano, Linea 3.