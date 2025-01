Il Mercatino dell'Antiquariato ad Alessandria

Informazioni, date e orari del mercatino dell'usato

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Si dice che il tempo non conosce sosta, ma adl’riesce a riprendere le redini del passato riscoprendone il sapore. È questo unche racconta l’uomo di ieri, e che da anni ormai si tiene in cittàOperatori e hobbisti si uniscono a formare un piccolo esercito di, dai 200 ai 250 disposti sotto ie presso iÈ un’occasione davvero allettante per gli appassionati di mobilio antico, collezionismo e oggettistica di genere ma anche stampe, attrezzi da lavoro e modernariato, visto che la merce esposta sulle bancarelle dell'Officina delle Memorie rispetta precisiSe ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiOfficina delle MemoriePiazza Garibaldi, Piazza Marconi, giardini di Viale Repubblica, Alessandria.ogni prima domenica del mese.5 gennaio;2 febbraio;2 marzo;6 aprile;4 maggio;1 giugno;6 luglio;3 agosto;7 settembre;5 ottobre;2 novembre;7 dicembre.dalle ore 8 alle 19.ingresso gratuito.mercatino dell’antiquariato e del collezionismo.contattare la ProCom al tel. info 3473155986 oppure 3496819600, sito ufficiale da Torino percorrere l’Autostrada A21 verso Piacenza e uscire ad Alessandria Ovest, oppure l’Autostrada A7 e l’Autostrada A25 fino all’uscita di Alessandria Sud.La stazione di Alessandria è posta sulla linea ferroviaria Torino – Piacenza – Bologna.Dall’aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle, proseguire in autobus fino alla stazione di Porta Nuova a Torino e da qui si procede con gli adeguati collegamenti ferroviari.