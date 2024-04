La Sagra dell'Asparago a Cilavegna

Informazioni, date e orari della Sagra dell'Asparago

Calendario delle aperture

Ladi, in provincia di, giunge quest'anno alla 58° edizione è una delle più antiche della Lomellina. In programma, è una rassegna enogastronomica che celebra un ortaggio prodotto in queste terre in grandi quantità (circa 300 quintali all'anno); nello specifico, si tratta di una varietà bianca dalle grandi dimensioni.Per l'occasione, loviene allestito presso il Parco Baden Powell (via Falzoni), dove il ristorante della sagra è curato dai cuochi della Pro Loco.Oltre alla gastronomia, la Sagra dell'Asparago propone tante iniziative collaterali come la corsa podistica (venerdì 12 maggio), i concerti, lae laSe ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali: Sagra dell'Asparago e Palio dei Maiali: Cilavegna (Pavia).: 10-11-12 maggio 2024.ingresso libero.: lo stand è aperto il sabato e la domenica a cena dalle ore 19.La domenica a pranzo è aperto dalle ore 12.Prenotazione obbligatoria: 340 360 7133 - 334 570 0663.- Venerdì 10 maggio ore 20 corsa podistica.- Sabato 11 maggio ore 22, via Mazzini: Omar Codazzi e Giorgio Villani.- Domenica 12 maggio: Gruppo folk Bedizzole Marching Band, Sbandieratori del Palio di Asti, esibizione del gruppo Scotia Shores, esibizione degli allievi del coro Studio Steel Voice.- Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito del Comune e sulla pagina Facebook della Pro Loco.: siamo a circa 50 km da Pavia. Per raggiungere Cilavegna è possibile seguire l’A26 con uscita Casale M. Nord, o l’A7 con uscita Groppello C. - Pavia Sud.