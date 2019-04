La Festa dei Pugnaloni ad Acquapendente

Informazioni utili, date e orari per partecipare alla festa

Tutti gli anni nella bella cittadina di Acquapendente , nel Viterbese, il mese di maggio si fa festa per celebrare la liberazione del borgo dalle grinfie di Federico I Barbarossa.L'appuntamento di ripete la terza domenica di maggio (quest'anno) con la cerimonia di premiazione dei Pugnaloni, antichi strumenti agricoli decorati con fiori portati in processione dai contadini per onorare la Madonna del Fiore e oggi fatti rivivere nella veste di grandi pannelli di legno – 2,60 per 3,60 metri – ricoperti da mosaici di foglie e fiori in un gioco suggestivo di colori.Organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Acquapendente, laha oltre otto secoli di storia ed è una delle più antiche celebrazioni folcloristiche della Tuscia; ogni anno in modi diversi si fa rivivere il Miracolo della Madonna del Fiore quando la comunità riuscì a liberarsi dal crudele dominatore con tanti eventi folcloristici.Dopo la mostra nel centro storico del paese, nel pomeriggio le opere d’arte vengono spostate in Piazza del Duomo e, in serata sfilano ilal ritmo delle chiarine e dei tamburi.Laanticipa la processione dellamentre la festa termina con la proclamazione e premiazione dei pugnaloni più belli. Le opere restano poi esposte tutto l’anno nella cattedrale del Santo Sepolcro.I pugnaloni, opere collettive che impegnano tutta la comunità di Acquapendente, devono il loro nome dall’antico pungolo che serviva a punzecchiare i buoi oltre che ad arare i campi; fu proprio con questo attrezzo che nel 1166 i contadini decisero di insorgere contro la tirannia di Federico I Barbarossa; segno rivelatore fu la miracolosa fioritura di un ciliegio secco e la vittoria attribuita alla protezione della Madonna del Fiore.: Festa dei Pugnaloni: Acquapendente (Viterbo).: 19 maggio 2019.: ingresso libero.: manifestazione folcloristica.Sabato 18 maggio 2019Dalle ore 20 nelle vie del paese: Notte Bianca con visite aperte a tutti i laboratori e pizzette fritte in Piazza Girolamo Fabrizio.Domenica 19 maggio 2019Ore 9:30 ingresso da Piazza del Duomo: esposizione dei Pugnaloni nel centro storicoOre 10:30 Centro Storico: intrattenimento itinerante degli sbandieratoriOre 11 Basilica del Santo Sepolcro: messa solenneOre 15 Piazza Basilica del S.Sepolcro: arrivo dei Pugnaloni, esposizione e confronto.Ore 16 Centro Storico: sfilata Corteo Storico Città di Acquapendente e Sbandieratori “Madonna del Fiore”Ore 16:30 Piazza G. Fabrizio: Gioco delle bandiereOre 18 dalla Basilica del S.Sepolcro alla Piazza del Comune: tradizionale sfilata dei PugnaloniProcessione con la statua della Madonna del Fiore con la partecipazione del Signore di Mezzo MaggioOre 19 Piazza G. Fabrizio: estrazione del Signore di Mezzo Maggio anno 2020.Ore 19:30 Palazzo del Comune: proclamazione e premiazione del più bel Pugnalone.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco.: siamo a una cinquantina di chilometri da Viterbo ; per raggiungere Acquapendente è sufficiente seguire la Cassia oppure l’A1 con uscita Orvieto , direzione Sferracavallo e Torre Alfina.