La Sagra del Pesce di Camogli

Ci sono alcunie sanno di mare, luoghi incantati dove il tempo sembra si sia fermato, dove l'aria profuma di eucalipti e la brezza marina ti accarezza la pelle.Uno di questi borghi marinari dal sapore autentico è sicuramente, affacciato sul Mar Ligure, che con il suo porticciolo e i palazzi colorati sul lungomare regala, a chi arriva, uno spettacolo unico.si presenta ai visitatori e ai turisti in tutta la sua bellezza e ricchezza, offrendo un patrimonio di risorse naturali e culturali di ineguagliabile valore e una ricca storia soprattutto legata alladi. Ma qui vogliamo farvi conoscere Camogli per il, per le tradizioni millenarie legate al mare e a quanto esso significhi per la storia delle genti locali.Scopriamo quindi assieme la, un evento a cui la popolazione locale tiene molto perchè racconta il passato, come memoria da trasmettere alle generazioni future e ricordo da rivivere.La sagra si festeggia solitamente la seconda domenica di maggio e ha come teatro degli eventi, la piazza del porticciolo. Quest'anno, tuttavia, a causa della pandemia, è spostata al, ma non conosciamo, al momento, i dettagli logistici della manifestazione.La Sagra del Pesce fu fortemente voluta dall'avvocato Filippo Degregori che ne propose la prima edizione nel 1952 e da allora si festeggia ancora oggi. Ne sono passati di anni da quando in quel lontano 1952 vennero costruite sulla piazza delle cucine in mattoni e per tutto il giorno si continuò a friggere in sei padelle.La manifestazione nel corso del tempo è cresciuta di pari passo con i curiosi che la visitano. E nel tempo sono cresciute anche le dimensioni delle padelle per friggere il pesce.Il primo padellone da 4 metri di diametro è entrato di diritto nei festeggiamenti nel 1954 eAltre padelle giganti si sono aggiunte per poi arrivare alla padella in acciaio inossidabile di quattro metri di diametro e un manico di sei metri che riesce a friggere in una sola giornata, utilizzando tre tonnellate di pesce fresco e 3.000 litri di olio.In tempi pre-pandemia, nell'edizione di maggio, lasi partecipa alla, Patrono dei Pescatori, durante la quale otto volontari portano a braccia la cassa con la statua di S. Fortunato, del peso di quattro quintali, e intorno alle 23 viene appiccatoI falò sono realizzati dai due quartieri di Camogli, il Porto e il Pinetto, con pezzi di legno ricavati da vecchi mobili, barche rotte, infissi che non servono più. Pressoogni anno viene allestita unaSagra del PesceCamogli (Genova).domenica 26 settembre 2021.maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.ingresso gratuito.raggiungere Camogli è semplice per chi arriva in auto. Basta infatti, prendere l'autostrada A12, uscita a: proseguire per circa 2 km in direzione Camogli. Lungo la SS1 Aurelia, provenendo dasvoltare per Camogli poco dopo l’abitato di Ruta.Per chi arriva in treno, la stazione di Camogli è sulla linea Genova - Pisa.Per chi arriva in aereo, l'aeroporto più vicino è quello di Genova, infine per chi arriva in autobus, si possono consultare orari e percorsi della ATP.