La Festa Stella Maris a Camogli

La magia è quella del mare che illumina la notte. È uno spettacolo che si rinnova ogni anno in occasione di, la festa tradizionale di Camogli , sulla Riviera di Levante, in Liguria Un evento che ha le sue origini nel 1400, che si celebra sempre la prima domenica di agosto – quest’anno– e che ha il suo clou nelladi migliaia diin onore della Madonna: per i pescatori locali è lei la Stella del mare.Torna la festa, anche se al momento il programma è in via di definizione e non sappiamo i dettagli, ma intanto è una buona notizia.In tempi normali il clou di Stella Maris arriva quando il sole è già tramontato, ma prima c'è tutta una giornata di cerimoniale da vivere: al mattino prendono il largo barche di tutti i tipi: i pescatori armano le loro, voi – se non ne avete una a disposizione ancorata nei paraggi – potrete utilizzare la motonave dei battellieri del Golfo Paradiso, pronta per l’occasione. Al centro del, pavesato a festa, lo storico, il veliero che è il simbolo della tradizione marinara di Camogli. Sono tutti diretti a, il promontorio che chiude a est la baia, dove si tiene all’aria aperta la messa in onore di Stella Maris.Il pomeriggio è dedicato ae a(per i più piccoli di solito c’è anche l’occasione di salire a bordo di ü Dragun). Poi avrete giusto il tempo di un break rilassante prima del gran finale di Stella Maris (consigliamo un aperitivo sul porticciolo o sulla passeggiata a mare di Camogli).Alla sera ci si presenta alle spiagge del Rivo Giorgio e del Rio Gentile per recuperare un paio di lumini accesi. Tranquilli, galleggiano: dovrete solo spingervi in acqua quel tanto che basta perché possano prendere il largo e incontrare quelli che intanto vengono rilasciati a mare dalle barche ancorate nella baia, o a Punta Chiappa, che regalano una scenografia incantata.: Stella Maris: Camogli (Genova).: 1 agosto 2021.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale della Pro Loco Camogl o sulla pagina Facebook dedicata.: ingresso gratuito.: manifestazione sacra.: siamo 20 km a est di Genova, lungo l’autostrada A12 (uscita).Dacollegamenti frequenti anche su treni regionali (2-3 corse orarie, viaggio variabile tra 20’ e 45’).