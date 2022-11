La Casa di Babbo Natale a Camogli

Informazioni utili per partecipare

Calendario delle aperture

Novembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

è in arrivo Babbo Natale tanti nuovi e imperdibili appuntamenti. Da queste parti, infatti, l’omone vestito di rosso ha la propria casa sul mare. Nell'ambito del cartellone di iniziative natalizie "" (dal 26 novembre 2022 al 7 gennaio 2023), il paese è pervaso da animazioni, concerti, musica in piazza, sapori, tradizioni e luci., ogni fine settimana, presso ile in altre location di Camogli troviamo la Scuola di Magia di Hogwarts, la caccia al tesoro per le vie del borgo, gli appuntamenti conper spedire le letterine, i laboratori degli Elfi della Croce Rossa e quelli degli Elfi del Gruppo Promozione Musicale, la parata con la banda e Babbo Natale, la pedalata magica con gli Elfi di Bici Camogli (18 dicembre), e ancora i laboratori di lettura (23 dicembre "Aspettando Babbo Natale" e il 5 gennaio "Aspettando la Befana") presso la Biblioteca Civica. Gran finale sabato 7 gennaio 2023 al Castello, dove è previsto un percorso magico con maghi, giochi di prestigio e illusionismo con il Club Lanterna Magica di Genova. Qui è disponibile ildegli appuntamenti (pdf).Camogli ospita anche tanti(il presepe artistico alla chiesetta di Sant'Anna, il presepe con gli animali all'Oratorio di Ruta e il presepe all'Isola), maprevede anche tante altre proposte come l'in Piazza Colombo (8 dicembre ore 18) con distribuzione di pandoro, focaccia e vino, e poi ancora concerti e cori di musiche natalizie, spettacoli teatrali, tombolate e tornei per i ragazzi.Per ilsi fa festa con il djset di Paolo Benvenuto in Piazza Colombo dalle 22 e fuochi d’artificio sul Rivo Giorgio.Castello della Dragonara e altre location, Camogli (Genova).dal 26 novembre 2022 al 7 gennaio 2023.maggiori informazioni e programma completo del Natale sono disponibili sulla pagina Welcome Camogli ingresso gratuito.Camogli si trova sulla Riviera di Levante in Liguria ed è raggiungibile percorrendo la A12/E80 e uscendo a Recco, da dove si seguono le indicazioni. Il Castello della Dragonara si trova presso il porto di Camogli.