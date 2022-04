La Festa dell'Asparago Bianco a Cimadolmo

Programma

, borgo in provincia di Treviso che si allunga sulla riva sinistra del Piave si celebra uno dei prodotti principe di questa terra, l'(Indicazione Geografica Protetta).Dal caratteristico colore bianco che ne suggerisce la delicatezza del gusto, ricco di calcio, ferro, potassio e fosforo, questa varietà di asparago è frutto delle pianure alluvionali del Piave dove viene coltivato ricoperto da teli scuri tra aprile e maggio.La rassegna gastronomica "" propone in particolare tre occasioni per assaggiarlo con menù dedicati nelle giornatela giornata prevede laintrerprovinciale dedicata dell’Asparago Bianco di Cimadolmo (apertura alle ore 10), vetrina ambita per oltre un centinaio di produttori locali con premiazione finale del miglior prodotto per ogni zona di produzione.Oltre alle degustazioni la manifestazione si arricchisce di, passeggiate nella natura (ore 9) e laboratori per bambini (ore 14:30)., invece, in programma c'è una cena a base di Asparago Bianco e agnello dell'Alpago in Pattinodromo (ore 20), mentrela cena (sempre ore 20, in Pattinodromo) l'Asparago Bianco incontra il pesce. Entrambe le cene sono a prenotazione obbligatoria (vedi info qui sotto).Oltre agli appuntamenti della rassegna, ricordiamo che in calendario ci sono anche ante serate a tema proposte dei ristorante aderenti al circuito "Bianco Fresco Dolce Asparago".Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali: Emozioni e gusto a Cimadolmo - Festa dell’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP: Pattinodromo, via dello Sport 1, Cimadolmo (Treviso).: 24 e 30 aprile, 7 maggio 2022.prenotazione obbligatoria per la cena al numero 340 6107542.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook dedicata.ingresso libero.sagra gastronomica.: siamo ina circa una ventina di chilometri a nord di; per raggiungere Cimadolmo dall’A27, uscita Treviso Nord e indicazioni per Maserada Sul Piave.