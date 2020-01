Il Mercatino dell'Antiquariato a Cerea

Informazioni utili, date e orari del Mercatino della Fabbrica

Calendario delle aperture

Gennaio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Marzo 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Settembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Se doveste trovarvi a Cerea l’, eccetto luglio, agosto e dicembre, approfittate del tempo che avete a disposizione per… viaggiare nel tempo. Come? Recandovi all’ormai famoso, grande ritrovo per oltrespecializzati nell’, nell’e nelIl borgo in provincia di Verona ospita la kermesse mercatale nell’estesaderivata dall’, la cui superficie raggiunge i 18.000 mq, 4.000 dei quali dedicati allo stimolante smercio di oggetti curiosi, pezzi unici, chincaglie preziose e tanti amarcord speciali. Vecchi orologi, stampe d’epoca, dischi in vinile e bigiotteria convivono in unanella quale prendono posto statuette, vestiti, bambole, giocattoli e radioline di una volta, mobili dall’intaglio antico, francobolli e monete.Difficile quantificare le categorie di appartenenza: c’è n’è per tutti i gusti in ogni ordine e grado, oggettistica alla portata di qualunque tasca. Nella spasmodica ricerca dell’affare, avrete da rovistare parecchio ma concedersi una pausa non è certo un delitto, trache offrono piacere papillare durante il viaggio fra le epoche.Il Mercatino della FabbricaArea Exp, via Oberdan – Cerea (Verona).26 gennaio, 23 febbraio, 29 marzo, 26 aprile, 31 maggio, 28 giugno, 27 settembre, 25 ottobre, 29 novembre 2020.dalle ore 9.00 alle ore 18.00.ingresso gratuito.mercatino dell’antiquariato, usato, modernariato e vintage.contattare la Fabbrica s.r.l. al tel. 0442/30902 o consultare la pagina Facebook dedicata.Bisogna percorrere l’Autostrada A22 del Brennero, uscire a Verona sud e intraprendere la tangenziale per poi imboccare la SR 10 Padana Inferiore; la stazione di Cerea è ubicata sulle linee ferroviarie Mantova Monselice e Verona – Rovigo ; l’aeroporto “Valerio Catullo” di Verona è quello più vicino alla località.Scopri i principali eventi in Veneto