La fioritura di Tulipani Italiani ad Arese

La fioritura e la raccolta dei tulipani ad Arese

Informazioni, date, orari e prezzi per la visita al campo

Calendario delle aperture

Marzo 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2025 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È il primoitaliano a due passi da, in un'area di due ettari (circa quattro campi da calcio) con oltre 715.000 tulipani di 450 varietà., nato dall’idea di una coppia di olandesi, Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios, torna anche quest'anno adIl periodo della fioritura dei tulipani è solitamente compreso tra marzo e aprile, ma ovviamente dipende tutto dalle condizioni meteorologiche. Il campo apre i battenti al pubblico(la data esatta della chiusura, in base allo stato della fioritura, sarà comunicata sui canali ufficiali di Tulipani Italiani, vedi link nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo).L'area destinata ai fiori si trova proprio di fronte al grande centro commerciale di Arese, nell'area del, e prevede uno spazio per laarricchito da filari monocolori e misti tra bianco, giallo, rosa, rosso e viola, e due lati dedicati alcon le diverse varietà piantate in ordine alfabetico e classificate con nome e numero, così da rendere semplice la ricerca del fiore da cogliere nel campo di raccolta.Per i primi giorni,in quanto solo una parte di campo è già in fioritura. Da mercoledì 26 marzo occorrerà acquistare il buono d'ingresso open in vendita sul sito.Aperto durante la settimana dalle 9 alle 19:30 (dalle 8:30 il sabato e la domenica), il campo è fruibileattraverso l’acquisto anticipato online di unche dà diritto alla raccolta di due tulipani da scegliere personalmente nel campo. Ogni tulipano aggiuntivo ha un costo di 1,50 euro nel periodo di fioritura dei tulipani tardivi (dall'8 al 25 aprile), ma all'inizio e alla fine della stagione sono scontati a 1 euro.Il concetto di “U-Pick” o, più semplicemente, cogli tu, prevede proprio che ognuno possasenza cesoie, tirando leggermente verso l'alto il fiore e sfilandolo dal terreno. Una volta raccolti i tulipani ci si reca al gazebo preposto per il conteggio e confezionamento che avviene nella semplice carta di giornale.La direzione valuterà la possibilità di chiudere in caso di forti temporali o nel caso in cui non ci fossero le condizioni di sicurezza per i visitatori.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle più belle: Tulipani Italiani: via Luraghi n°11, Arese (Milano).: dal 19 marzo 2025, per circa un mese.dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30;sabato e domenica dalle 8:30 alle 19:30.Per aggiornamenti sulla fioritura consigliamo di consultare il sito ufficiale della manifestazione e la pagina Facebook dedicata.fino a martedì 25 marzo l'ingresso è gratuito in quanto solo una parte di campo è già in fioritura. Da mercoledì 26 marzo occorre acquistare il buono d'ingresso in vendita sul sito.- Buono di 4 euro acquistabile online per la raccolta di due tulipani (5 euro sul posto).- Ogni tulipano aggiuntivo 1 euro (inizio e fine stagione) o 1,50 euro (tardivi);- Entrata libera per i bambini sotto i 4 anni.in auto dall'Autostrada A8 (uscita Lainate/Arese) oppure SP 23 Varesina e la SS 33 del Sempione.In bicicletta: percorso ciclopedonale del Parco delle Groane fino alla Valera.Mezzi pubblici: M1 fino a Rho Fiera e autolinea 561 fino a Il Centro.Bus navetta de Il Centro dai comuni di Lainate/Arese (gratuita) e dalla stazione centrale di Milano (5 € a/r).