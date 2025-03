La fioritura del Tulipano a Villa Taranto, Verbania

Informazioni utili e prezzi per vedere la fioritura del tulipano

portatori di handicap (100%) e al relativo accompagnatore, residenti nel Comune di Verbania ogni prima domenica del mese (presentando la carta d'identità).

Sono disponibili anche altre riduzioni e/o gratuità per gruppi.

Più belli di quelli disecondo la classifica di TheNeeds, idi, frazione di- splendida cittadina affacciata sul Lago Maggiore - sono un incanto per gli occhi. Aperti da marzo a novembre, ospitano specie rare in arrivo da ogni parte del mondo, sculture, giochi d’acqua e suggestivi percorsi floreali che si accendono di colori ancora più spettacolari in occasione della, in programmaIdeata da Neil Mc Eacharn – quello stesso Capitano che nel 1931 fu artefice della riprogettazione dei giardini – nel 1956, questa rassegna floreale anima il parco con oltreA primeggiare sono i tulipani, protagonisti del, un percorso di 400 metri tra circa 70 varietà differenti. Sono tutti lì pronti a occhieggiare e sedurre, a cominciare dall'appariscente Carnival de Nice, un tulipano bianco con bordo rosso scuro, o quello nero, il ricercatissimo Queen of night. Ancora, quello giallo con striature rosse è conosciuto come Micky Mouse, il magico mix del Black&White, il frangiato Flaming Baltic e il GiantOrange Sunset, il più grande al mondo.Oltre ai tulipani si può ammirare latra magnolie, narcisi, rododentri, viole, la nuova collezione di giacinti e oltre 40.000 muscari in fiore distesi come un enorme tappeto blu.Ai visitatori ricordiamo che è consentito l'ingresso ai cani solo se muniti di guinzaglio ed esclusivamente lungo i viali pedonali.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle: Festa delle Bulbose: Villa Taranto, Pallanza (frazione di Verbania, provincia Verbano-Cusio-Ossola).: dal 22 marxo al 20 aprile 2025.: ingresso al parco 15 euro (intero);ingresso ridotto 10 euro (ragazzi dai 11 ai 25 anni);gratuito per bambini da 0 a 10 anni,: rassegna floreale.ad aprile il parco è aperto dalle 9 alle 19 (ore 18 ultimo ingresso).Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della villa.: siamo in Piemonte, sulla sponda occidentale delPer chi si muove in auto, dal nord A26 con uscita Baveno/Stresa.In battello la Navigazione Lago Maggiore fa scalo di fronte all'ingresso dei giardini.