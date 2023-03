La Mostra della Camelia a Verbania

Informazioni, date e orari della Mostra della Camelia

Torna la Verbania . Seppure di origine orientale, sulle sponde del Lago Maggiore le camelie hanno trovato un habitat ideale: per questo i floricoltori locali portano avanti una tradizione ormai lunga 150 anni e riconosciuta sul mercato internazionale.L’appuntamento con laè nel fine settimana deled è l’occasione per ammiraredi questa pianta esposte nei saloni di, ma anche per visitare assieme ad alcuni esperti le collezioni di splendidi esemplari nei parchi botanici, giardini storici privati e vivai del territorio del Lago Maggiore , come ad esempio Villa Taranto e Isola Madre, Villa Maioni a Verbania e Villa Anelli a Oggebbio, o ancora i vivai La Roncola di Vignone, Villa Giuseppina di Verbania e Compagnia del Lago Maggiore di Premosello Chiovenda.Nelnon c’è solo l’esposizione di camelie: viene infatti allestita anche unaa cura dei florovivaisti locali. Sul lungolago, invece, è presente il punto di ritrovo per uncon la botanica Carola Lodari che illustrerà le curiosità botaniche dei parchi che si affacciano sulle acque.Non mancano glia Villa Giulia, come la(Shashe Capra) e gli appuntamenti con gli esperti, che quest’anno sono dedicati all’. C’è uno spazio per locon i libri su fiori e giardini, i monili di ispirazione botanica, i gioielli realizzati con elementi vegetali e i manufatti artistici in legno.Contestualmente all’evento, nel(sede della Biblioteca di Verbania)sarà inaugurata la “”, una collezione didattica e campo-catalogo del genere Camellia con, che offre così l’opportunità di ammirare le fioriture durante tutti i mesi dell’anno. AI taglio del nastro (ore 9) saranno presenti cameliofili provenienti da tutto il mondo per il congresso della International Camelllia Society.Ricordiamo infine che a Verbania si svolge anche un secondo appuntamento annuale incentrato sulle camelie: la Mostra della Camelia Invernale Villa Giulia, Corso Zanitello n°10, Verbania Pallanza (Verbano-Cusio-Ossola).25-26 marzo 2023.ingresso gratuito.dalle ore 10:30 alle 18:30.Sono previsti incontri e visite guidate anche in altri giardini botanici con orari specifici. Info, prenotazioni e programma completo sono disponibili sul sito del Comune e sulla pagina Facebook della Mostra della Camelia.Ufficio Turismo del Comune di Verbania: tel. 0323 503249/542250 (dal 15/3 al 25/3), tel. 329 8552171(il 26/3).per favorire i trasferimenti a Villa Giulia il Comune di Verbania organizza un servizio gratuito di navetta circolare con collegamento dai parcheggi di Ospedale, Tribunale, Istituto Ferrini, Teatro Il Maggiore, Villa Taranto. Partenze ogni 30 minuti dalle ore 9:30 alle 18.