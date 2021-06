La Mostra su Carrà e Martini a Verbania, Museo del Paesaggio

Cosa aspettarsi dalla mostra

Informazioni utili, date, orari e prezzi biglietti mostra

La grande arte in mostra aldi Verbania , dove è stata da poco inaugurata la mostra, esposizione curata dae da, direttore artistico e conservatore del Museo, con opere provenienti dalla collezione del Museo e da una collezione privata milanese.Vengono esposteoltre. Si tratta di capolavori per lo più di arte grafica dei due autori che si sono distinti e affermati proprio grazie all’invenzione di un nuovo linguaggio in pittura e scultura. Completa il percorso dedicato al mito e alla visione una, presentate accanto ai bozzetti, ai disegni e alle incisioni.Divengono esposte, una serie di opere mirabili. Come ad esempio alcuni paesaggi degli anni venti, come le celebrie Casa dell'amore datate 1022. Più visionarie le immagini dei decenni successivi, specialmente quelle delin cui spicca, densa di figure terribili ma anche di speranza nel futuro. Fin dagli inizi, che lo porta a reinterpretare con acqueforti e litografie i suoi principali capolavori, dalla Simultaneità futurista alle Figlie di Loth, dal metafisico Ovale delle apparizioni al Poeta folle.L’incisione diventa così per l’artista un momento di verifica, ma anche uno struggente album dei ricordi.Lesono comprese tra il 1921 e il 1945 coprendo tutta la carriera dell’artista, a iniziare dal lavoro a matita su cartacirca, importate disegno del momento di “Valori plastici” quando Martini è molto prossimo a Carrà e in genere a una personale rivisitazione della congiuntura metafisica. Importante poi il ciclo di incisioni eseguite a Blevio nell’estate del 1935 su soggetti già trattati anche in scultura – come– o già presenti in altre incisioni precedenti – come. In queste incisioni la trama delle linee è fittissima fino a oscurare la superficie, quasi a emulazione della maniera nera. Nel 1942 realizza 11 disegni preparatori - tutti in mostra - deldell’omonimo racconto di Massimo Bontempelli. Del 1944-45 sono il gruppo di incisioni per l’illustrazione della traduzione italiana dell’Odissea a cura di Leone Traverso, poi non pubblicata. Eseguite a Venezia , rivelano un lato straordinario della versatile fantasia martiniana, anche qui orientata a sperimentare materiali “poveri” e linguaggi poveri, al limite tra immagine e pura suggestione timbrica. Pubblicate postume soltanto nel 1960 sono tra le prove più convincenti della grafica martiniana.Inoltre, sempre di Martini, sono espostecome La famiglia degli acrobati, Can can, Adamo ed Eva, Ulisse e il cane, Testa di ragazza, Busto di ragazza e tre tele: Sansone e Dalila, La siesta e Paesaggio verde per rafforzare il tema della differenza tra disegno e realizzazione finale delle opere, pezzi unici di grande valore storico e artistico.La mostra è inoltre una buona occasione per visitare il rinnovatosito nello storico, sottoposto a una importante ristrutturazione che ha reso disponibili nuove sale espositive, nuovi servizi per il pubblico e un ascensore che collega le due ali del palazzo consentendo al pubblico di effettuare la visita delle collezioni attraverso un percorso circolare e molto più agevole.

Mostra: Carrà e Martini. Mito, visione e invenzione. L’opera grafica

Dove: Palazzo Viani Dugnani, Via Ruga 44 - Verbania

Quando: 13 giugno - 3 ottobre 2021

Orari: Da Martedì alla domenica 10.00 – 18.00

Biglietti: intero euro 5,00, ridotto euro 3.



Per informazioni

Museo del Paesaggio - Tel +39 0323 557116 segreteria@museodelpaesaggio.it

www.museodelpaesaggio.it

Scopri tutti gli eventi e le mostre del Piemonte

Calendario delle aperture

Giugno 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.