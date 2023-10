La Mostra della Camelia invernale a Verbania, Villa Giulia

Informazioni utili, date e orari della Mostra della Camelia

Calendario delle aperture

I giardini e i balconi possono rimanere fioriti anche nei mesi invernali? La risposta è affermativa: le eleganti, resistenti alle temperature più basse (persino sotto la neve), sono proprio le “”.E allora segnatevi in agenda le date del: atornano gli eventi a tema floreale della. L'appuntamento, inizialmente in programma il 4 e 5 novembre, è stato posticipato per motivi tecnici), ma torna a donare un tocco di colore in una stagione con poche fioriture e in un’area specializzata a livello europeo nella coltivazione di queste piante.Sin dall’Ottocento, grazie al paesaggio incantevole e condizioni climatiche ideali, il Lago Maggiore divenne meta del turismo internazionale d’elite. Accanto ai grandi alberghi vennero costruite ville sontuose all’interno di. Nacquero nuove professionalità – giardinieri, botanici, vivaisti. Oggi quest’area è conosciuta a livello internazionale per la produzione di qualità diIn occasione dell’evento si potranno ammirarenei saloni di, ottocentesca dimora affacciata sulle rive del lago frequentata da illustre personalità come Arturo Toscanini.Gli esemplari - Plantation Pink, Hinode-Gumo, Yuletide e tanti altri - sono selezionati da vivaisti, collezionisti e botanici. Informazioni sulle piante e consigli utili si potranno avere dai floricoltori presenti nello spazio dedicato alla vendita.La manifestazione è organizzata dal. Tra i partner: Regione Piemonte, Distretto Turistico dei Laghi, Società Italiana della Camelia, Ente Giardini Botanici Villa Taranto, Pro Loco di Verbania, ACP Associazione Cori Piemonte.Ricordiamo infine che ogni anno all'inizio dellaa Verbania si svolge anche l'ormai storicaMostra della Camelia InvernaleVilla Giulia, Corso Zanitello 10, Verbania Pallanza (Verbano-Cusio-Ossola).25-26 novembre 2023.ingresso gratuito.Tutte le visite e i tour in battello sono su prenotazione obbligatoria (Ufficio Turismo Comune di Verbania Tel. 0323 503249).aperto dalle ore 10:30 alle 18.Sabato 25 novembre inaugurazione alle ore 10.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della mostra e sul sito del Comune Villa Giulia si trova a est dell'imbarcadero di Pallanza, alla fine del lungolago di Corso Zanitello, in prossimità dell'incrocio con via Vittorio Veneto.