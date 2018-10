Dove andare in Camper per i ponti di Ognissanti e dell'Immacolata

Primo itinerario camper al nord: la provincia di Cuneo.

Secondo itinerario al centro: camper e Maremma Toscana

Con il camper nel sud: tour tra le Dolomiti Lucane

L’autunno inoltrato porta con sè abitualmente due ponti perfetti per le gite fuori porta : ilquello con coincide con lae ill'8 dicembre.Generalmente il secondo inaugura la, mentre ilè l’ultima occasione per, scoprendo le ricchezze storiche e enogastronomiche del nostro Bel Paese a bordo del nostro Camper.Noi vi segnaliamocon tutta la famiglia e con un paio di scarpe comode ai piedi.Una delle più estese province d’Italia èe vanta un numero elevato di: dai vini ai formaggi, sino ad arrivare ai dolci. Si parte dal capoluogo, che prende il nome dalla sua forma-(il Gesso e la Stura). Per sr avete due possibilità: nelche è aperto tutto l’anno, dista 8 km dalla città ed è dotato di ristorante, bar e un piccolo market per le prime necessità. Oppure direttamente in città adiacente alla nall’interno del Parco Fluviale del Gesso e Stura, c’è un’. Contiene sino a 8 camper ed è aperta tutto l’anno. Cuneo potrete acquistare i famosinella centralissimain tre differenti pasticcerie:. La tipicità di questi locali, gli arredi e i profumi, vi faranno fare un tuffo nel passato.Fate tappa in uno dei ristoranti a gustarvi la soma d’aj (una bruschetta con pane casareccio, aglio, olio extravergine e sale), oppure un bollito o la(una salsa a base di aglio e acciughe) o ancora leLasciate Cuneo e dirigetevi in verso, una piccola località immersa nelle montagne che dividono le due regioni: Piemonte Liguria . Qui troverete i biscotti che Cavour intingeva nel. Sono i biscotti di, ovvero realizzati con la farina di mais, uova, burro e miele e li troverete in differenti biscottifici e con formati diversi.Per questa tappa San Giacomo di Roburent è perfetto. Il più grande campeggio del Monregalese, circondato da boschi e con le piste da sci raggiungibili a piedi. Aperto tutto l’anno, permette di sostare con il camper, con la roulottes, con la tenda o anche in chalet in legno. Inoltre, non fatevi scappare l’occasione di cenare nel ristorante all’interno del campeggio. Ne vale la pena per scelta, servizio e qualità del cibo.Proseguite l’itinerario dirigendovi verso. Qui vicino ad Alba siete nella terra del tartufo, del buon vino e dei formaggi. Ogni angolo delle colline si tinge in autunno dio. Molte saranno le “” che troverete lungo la strada e tutte meritano per qualità e tradizione. Noi vi suggeriamo di sostare e vedere ilalla località La Morra . Un plurisecolare albero di Cedro da cui si ammirano le splendide colline delle Langhe e dove potervi fermare con il camper presso l’Lanon è solo un territorio da vivere in estate a cavallo o con la mountain bike, ma anche e soprattutto in, lontano dal caos estivo è quello in cui si apprezzano maggiormente i colori, i profumi, la cucina e tutta l’ospitalità regionale.La prima tappa che vi suggeriamo èe il territorio circostante. La località ha il fascino dell’antico borgo medievale, immerso nel verde dei boschi e della campagna. Adagiata su un basso colle, esprime la classica struttura architettonica dell’antica fortezza abitata. Nel centro storico, dove si intrecciano caratteristici vicoli e piazzette, vi suggeriamo di non perdere la, risalente al, dall’originale forma a trapezio. La chiesa conserva una parte originaria, di periodo romanico; all’interno si trovano due antiche acquasantiere di marmo ed un prezioso dipinto, La Madonna del Rosario.La chiesa rinascimentale di, dalla pianta a croce greca e costruita alla fine del ‘400, è situata proprio all’ingresso del paese. All’interno della chiesa sono conservate la Pietà, tempera risalente al quattordicesimo secolo, una raffigurazione della Trinità e arredi in marmo del XVII secolo. Sulla facciata della(1589) il portale d’ingresso è sormontato da uno stemma dell’ordine vallombrosano che testimonia l’antica presenza dei monaci in città. Lasciate il centro abitato e scivolate alla, dove mangiare dell’ottimo pesce in uno dei tanti ristoranti che trovate lungo il mare. Per sostare vi suggeriscoPercorrete circa 40 km a sud e fate delle brevi tappe a. Vi consigliamo di rilassarvi alledopo esservi goduti a piedi i piccoli borghi storici di Ribolla, Montepescali e Montemassi. E la sera gustatevi del buon pesce in una delle due perle della Maremma: Castiglione della Pescaia . La prima si divide in due parti: una bassa e una alta. La parte bassa è quella più recente, dove si concentrano le attività commerciali, ideale per lo shopping e per sedersi nei tavoli all’aperto di uno dei localini. Lainvece è un piccolo scrigno storico racchiuso dalle mura, dove alla sommità si gode di una vista spettacolare sul golfo.Follonica invece, oltre che per centro storico con ilcostruito nel 1845 per ospitare il Granduca Leopoldo e dove si possono ammirare stucchi e soffitti affrescati, merita per per le: quella die quella di. La prima da visitare in sella alla bicicletta, la seconda si sviluppa in un contesto naturale adatto alla famiglia, tra acqua, prati, pineta e la presenza di di asinelli pacifici, In questo caso, suggeriamo di sostare alIl terzo itinerario è in una zona fuori dai classici circuiti turistici, un luogo ai più sconosciuto: sono le. Forse proprio questo “isolament”, ha preservato ladal turismo di massa, rendendola affascinante, quasi incontaminata.Siamo nel cuore della Basilicata della provincia di Bari di Salerno . In camper, le raggiungete seguendo l’autostrada Adriatica sino a Foggia oppure dal lato Tirreno all’altezza di Salerno trovate le indicazioni per Potenza . Lasciate l’autostrada e, a quando le statali erano le vere arterie stradali per muoversi. Non preoccupatevi, per quanto ripide e sconnesse ledotate di spazi e piazzole di manovra.Le due perle delle Dolomiti Lucane, sono i paesini di, luoghi dove le persone che incontri ti salutano come gesto di cortesia e le porte delle abitazioni sono aperte e non chiuse a chiave. La stessa cura e attenzione la ritroverete lungo i, che sono segnalati e mantenuti in modo eccellente. Da visitare il centro delle due località, il Castello a Pietrapertosa e non fatevi sfuggire il panorama a Castelmezzano che si osserva dopo aver salito una gradinata stretta e ripida (scavata nella roccia) che porta nel punto più alto del paese, là dove la vedetta della guarnigione militare sorvegliava la sottostante valle del Basento. Le attività che si possono svolgere sono davvero originali e molto divertenti. Vi consiglio il “” dove imbragati in perfetta sicurezza, scivolerete su un. Armatevi di scarponcini da trekking perchè i due paesi sono collegati oltre che in aria dal cavo del “volo dell’angelo” anche per terra dal, ovvero da tre percorsi ferrati che si possono svolgere con tutta la famiglia e con la guida. Durano due, quattro o otto ore e sono tutti molto ben mantenuti e segnalati, con vie di fuga in caso di pioggia o pericoli. L’imbragatura e il necessario per le attività, sono a disposizione alla biglietteria del “volo dell’angelo“: il costo è diche comprende, imbragatura, caschetto con telecamera e al termine avrete il filmato su micro-scheda, 2 voli e trasferimento con navetta. La sera cenerete in trattorie e ristoranti tipici, dove la cucina è realizzata con ingredienti lucani. Insaccati, formaggi e verdura sono alla base della cucina, così come la pasta e persino l’acqua e la gassosa sono a Km 0: vi consigliamo Peperusko a Castelmezzano Ilè davvero una riserva dove poter fare sosta libera NEL PIENO RISPETTO DELLA NATURA, addormentarsi con il fresco del bosco, il profumo della resina e svegliarvi con una lepre selvatica che vi rosicchia i lacci delle vostre Superga. Vi consiglio di percorrere la strada che collega i due paesi all’interno del parco. Ci sono alcuni passaggi immersi nel bosco che non asfaltati, ma tutto assolutamente percorribile. Oppure potete sostare in tre aree/parcheggi attrezzate:(PZ), in cima al paese dopo la Caserma dei Carabinieri, c’è un(40.51379, 16.0654) gratuito per la notte, per 6 camper con vista sulla valle, attrezzato di carico/scarico e energia elettrica.(PZ) area sosta comunale con carico/scarico per 6 camper, situata in Via FontanelleIl(Località Palazzo 75011 Accettura-MT) è fornito di una Area Camper attrezzata aperta da aprile a settembre, e che consta di n° 8 piazzole. Ogni posto è fornito di allaccio acqua, luce e pozzetto di scarico. Fruibile tutto l’anno. Tariffa € 10,00 al giorno. Informazioni e prenotazioni: 347-0957967