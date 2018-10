Le Giornate FAI d'Autunno

Luoghi FAI da non perdere nel Nord Italia

Neltornano le attesissimeIlche da 43 oltre anni si occupa della conservazione e valorizzazione di, grazie al lavoro dei, permetterà al grande pubblico di conoscere beni storici e tesori artistici di inestimabile valore nelle aperture straordinarie d’autunno che segue l'edizione delle Giornate FAI di Primavera il FAI, in occasione delle, verranno aperte le porte di ben, spesso interdetti al pubblico, eccezionalmente accessibili in tutta Italia: sarà l’occasione per scoprire posti inediti del patrimonio italiano, grazie aie alle aperture speciali proposti dai giovani volontari, che coinvolgono ben. Ci sono castelli e aree archeologiche, musei, palazzi signorili e terme, ma anche fari, treni e interi quartieri che per l’evento si preparano ad accogliere turisti e curiosi che ogni anno attendono questo momento.Durante leall’accesso di ogni bene sarà richiesto un(consigliati da 2 a 5 euro), a sostegno dell’attività della Fondazione e per gli iscritti FAI ci sarannoMa dove si potrà accedere? Ecco di seguito un elenco con alcune città e gli indirizzi da non perdere.il weekend è dedicato ad un percorso lungo: dai cosiddetti, gli argini costruiti dalla seconda metà XIX secolo per preservare la città dalle piene del fiume, alle più antiche società canottieri di Torino, normalmente riservate ai soci.Solo gli iscritti e i nuovi tesserati potranno vivere una gita all’interno del, in provincia di, riaperto a maggio e tornato a vivere dopo 14 anni di oblio (foto di copertina), mentre aresterà aperto per i curiosi il, sulla collina del Monticello, dove nella seconda metà del Trecento furono eretti la chiesa e il convento.Persi aprono le porte di due palazzi di fine ottocento, il, progettato nel 1892 dall’architetto Enrico Combi e della sede comunale il, datato 1861. Inoltre via libera nella, moderno spazio espositivo, dalla cui terrazza panoramica si gode una splendida vista.i visitatori potranno entrare in, progettata inizialmente da Frank Lloyd Wright che nel 1955 non ne ebbe l’approvazione poi ridisegnata dall’architetto veneziano Carlo Scarpa.Oltre all’apertura del, dove è possibile ammirare l’antico, rinchiuso tra le case e per lungo tempo rimasto nascosto alla vista, in provincia si segnala il, borgo medievale, che dal 1960 si è trasformato in una vera e propriacon opere di oltre 200 artisti.torna a ospitare il pubblico: è il, o Fanale Maggiore, realizzato tra il 1303 e il 1305 all’epoca della Repubblica marinara di Pisa , distrutto e poi ricostruito, descritto per la sua bellezza persino da Dante Alighieri e Francesco Petrarca. Per gli iscritti la gita a, si farà all’interno della, specializzata nella produzione con disegni di ispirazione Art Nouveau, che per la prima volta apre per le visite i suoi ambienti di lavoro per osservare la produzione artigianale.gli itinerari sono dedicati alla: resteranno aperti il(riservato agli iscritti e i nuovi iscritti) e il, ovvero la cabina di comando sotterranea costruita nel 1936, dove i ferrovieri potevano trovare rifugio in caso di bombardamenti.si potrà curiosare fra angoli eleganti e segreti, come quelli della collina di, fra spazi verdi e giardini celati fra ville e palazzi storici: tra questi ile il, un angolo misterioso della città, che nasconde un ipogeo.apertura straordinaria delunico in Europa a sorgere su una struttura di palafitte collegata alla terraferma da un pontile, e in restauro dal 2002, che a breve sarà inaugurato.oltre all’apertura delle Te delle, costruite nel II secolo d.C. nel sottosuolo di Piazza Duomo accanto alla facciata della Basilica Cattedrale di Sant’Agata, gli iscritti FAI potranno avere accesso alle eleganti sale delle, nel cuore del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, dichiarate nel 2002 Patrimonio UNESCO dell’Umanità, con un patrimonio librario e documentario di oltre 270.000 volumi.A ottobre torna anche Ricordati di salvare l’Italia, la campagna nazionale di raccolta fondi con cui il FAI invita all’iscrizione per la salvaguardia del patrimonio culturale italiano: fino al 31 ottobre ai nuovi iscritti sarà riservata la speciale quota di iscrizione di 29 euro anziché 39.Info: www.fondoambiente.it