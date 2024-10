Top 5 delle attività a cui dedicarsi quando si viaggia in Italia

1.Partecipare a una sagra alimentare in Sicilia

2. Percorrere le strade del Giro d'Italia in Sicilia

3. Visitare una casa da gioco storica

4. Partecipare agli eventi della Settimana della Moda di Milano

5. Pernottare in un bouquet hotel in Toscana

Chi l’ha detto che per godersi una vacanza da sogno ci si debba per forza catapultare dall’altra parte del mondo? Abbiamo la fortuna di vivere in Italia, un Paese che ha molto da offrire a ogni tipologia di viaggiatore, dai bon vivant ai modaioli. Qui di seguito, una selezione delle attività più interessanti da provare durante una vacanza in Italia.A maggio si tiene a Castelvetrano, in provincia di Trapani, la Sagra del carciofo, con degustazioni, spettacoli folkloristici e un interessante percorso enogastronomico. Sempre a Castelvetrano dal 1759 si tiene a settembre la Fiera della tagliata, uno dei più antichi mercati di tutta la Sicilia.Nelle settimane centrali di ottobre si tiene a Dattilo, in provincia di Trapani, un evento enogastronomico che mira a promuovere le tipicità del comparto agroalimentare del comprensorio. A inizio ottobre la suggestiva cornice di Piazza Vittorio Emanuele di Trapani ospita il Trapani Beer Fest. In questa celebrazione della birra artigianale vengono offerti al pubblico spettacoli comici e musicali.A settembre nella città balneare nord-occidentale di San Vito lo Capo viene celebrato un piatto tipico siciliano, il cuscus di mare. La ricetta prevede una grande abbondanza di crostacei e molluschi ad arricchire uno squisito brodo di pesce. La manifestazione, chiamata Cous Cous Fest, è una competizione internazionale che richiama chef professionisti da tutto il mondo.L'annuale Festa della cipolla si tiene ogni anno in agosto a Giarratana, una cittadina barocca di 3.000 abitanti nell'angolo sud-orientale dell'isola, mentre la Sagra del pistacchio si svolge nei primi giorni di ottobre a Bronte, alle pendici dell'Etna.Sulle colline alle spalle di Palermo, l'incantevole cittadina di Piana degli Albanesi celebra i cannoli siciliani, uno dei dolci più famosi d'Italia, con una sagra che si tiene ogni anno a maggio.Nel sud-ovest dell’isola, la storica località vinicola di Menfi celebra le sue tradizioni viticole e culinarie con l'Inycon Festival, che si tiene ogni anno a giugno. Nello stesso periodo si tiene la Festa del cappero a Salina, l'isola più verde dell'arcipelago delle Eolie, proprio al largo della costa nord-orientale della Sicilia, dove è stato girato il film Il Postino con Massimo Troisi.Dal 26 al 29 ottobre Palermo ospita un evento culinario e culturale che prende il nome di Fudda Fest. Tra arti circensi e degustazioni, l’evento mira a promuovere la cultura enogastronomica e artistica siciliana con un ampio ventaglio di iniziative e attrazioni interessanti. Il fulcro della manifestazione sarà Piazza Camilleri, con vari operatori di street food, birrifici artigianali e prodotti locali.Sempre a Palermo a fine settembre c’è il Festival internazionale del gelato artigianale. Le vie del centro storico si trasformano in un grande laboratorio a cielo aperto, con la partecipazione di decine di maestri gelatieri provenienti da ogni parte del mondo.Il Giro d'Italia , una corsa a tappe di ciclismo su strada, prevede spesso delle tappe in Sicilia. Il programma può subire variazioni di anno in anno, ma le tappe più gettonate dagli appassionati prevedono partenze da località iconiche come Catania e Messina, oppure città d'arte come Avola e Noto, in provincia di Siracusa, la mitica Valle dei Templi ad Agrigento e alcune montagne dal grande fascino come la salita sull’Etna.Giocare sul tavolo verde in una delle case da gioco che hanno fatto la storia del gioco d’azzardo in Italia è un’attività da aggiungere assolutamente alla to-do list. In Italia ci sono quattro storiche, leggendarie case da gioco che hanno fatto la storia di questa industria, quali il casinò di Venezia in Veneto, di Sanremo in provincia di Imperia in Liguria, di Saint-Vincent in Valle d’Aosta e di Campione d’Italia in provincia di Como in Lombardia.Inoltre, nella maggior parte delle tabaccherie, caffetterie e tavole calde su tutto il territorio nazionale, sia nei piccoli centri che nelle grandi città, sono disponibili le classiche slot machine da bar con tre o cinque rulli, effetti sonori sensazionali, funzionamento a monete o gettoni e luci lampeggianti per rendere l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.A febbraio si tiene la Settimana della Moda a Milano, un evento di richiamo internazionale che porta in passerella le collezioni dei più famosi fashion designer, presentando le ultime novità che detteranno le tendenze dei mesi a venire.Milano è una location di grande prestigio, che ospita centinaia di eventi tra sfilate, party e presentazioni, con l’obiettivo di promuovere i fashion brand che hanno reso celebre il Made in Italy in tutto il mondo, tra cui Prada, Gucci e Armani, dando al contempo visibilità ai nuovi talenti emergenti.Meta turistica molto ambita, la Toscana è una location da sogno nel cuore della penisola Italiana, in grado di accontentare ogni tipologia di viaggiatore. I bon vivant vengono in Toscana per gustare l’ottima cucina dai sapori semplici e rustici e i vini di prima qualità, altri sono attratti dai paesaggi e dall’arte che trionfa nelle città e nei borghi. Chi ama lo sport può concedersi del sano trekking nelle aree montane, mentre chi ama il mare troverà nella costa e nelle isole delle location da favola.Se il vostro viaggio vi porta in Toscana, c’è una vasta scelta di relais e bouquet hotel in quest’area, in cui concedersi un soggiorno a base di lusso, comfort, eleganza e trattamenti ad hoc nei centri benessere. La Toscana è sempre stata un punto di riferimento per i viaggiatori, un tempo per i pellegrini diretti a Roma, e ora come oasi di relax.