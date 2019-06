Le spiagge più belle di San Vito lo Capo

San Vito Lo Capo: Spiagge libere e dintorni

San Vito lo capo e dintorni: le Spiagge di Castelluzzo

La spiaggia e le calette di Macari

La San Vito Lo Capo selvaggia: la Riserva dello Zingaro

È ufficiale:è “”.Questo importante riconoscimento per San Vito Lo Capo è arrivato dalla guida di, che gli ha assegnato il massimo punteggio, ovvero le, conferite per ile la, la, come le comodità diper le persone diversamente abili (è il), e i consumi energetici, che riguardano anche i rifiuti, la sicurezza alimentare, le iniziative per la, come il nuovo simbolo “”, naturalmente ottenuto dall’incantevole Spiaggia di San Vito Lo Capo, che certifica i comuni che attuano buone pratiche e misure preventive per ridurre la plastica monouso.Quali sono le migliori spiagge di? Forse non tutti sanno che lanon è solo una (per intenderci, quella del) ritratta in infinite immagini e incastonata in un parco naturale tra il faro della punta ovest e l’alto e suggestivo promontorio di, ma il, che si trova sulla, riserva molte altrelungo i sentieri costieri die la, che rientrano nel Comune di San Vito Lo Capo, dove l’azzurro e il celeste dell’acqua sono cristallini e queste piccole spiagge, ancora poco note al turismo di massa, sono considerate vere e proprie oasi paradisiache, e da inserire tra le classiche spiaggie più belle della Sicilia , ma anche nella classifica delle migliori spiagge selvagge dell'isola si trova l’incantevole, tratto costiero ancora selvaggio che dista 9 chilometri, ovvero solo pochi minuti d’auto dalla centrale Spiaggia di San Vito, ricco di calette e piccole baie riparate, che si raggiungono facilmente anche in bicicletta. Questo angolo è diventato ecosostenibile, anche grazie alla scelta del Comune che,, ha chiuso l’area al traffico mettendo a disposizione di abitanti e turisti, il pratico, che piace tanto ai bambini e collega i due parcheggi delle auto alla spiaggia (uno presente dal lato Macari e l’altro dal lato Castelluzzo), funzionante tutti i giorni dalle 8:30 alle 20:30 con pratiche corse disponibili ogni 20 minuti. Inoltre i bagnanti potranno rifocillarsi al piccolo, che dispone anche di lettini e ombrelloni da noleggiare. Il trenino si ferma in 7 punti diversi per permettere ai visitatori di fare il bagno nelle numerose calette di sabbia e ciottoli:(che tradotto sarebbe insenatura dello Zio Gaspare),. Interessante oltre alle baie anche il terreno intorno, punteggiato di preziosi ulivi centenari, che oltre a fare preziosa ombra permettono la produzione di olio d’oliva molto gustoso.Superata la frazione di Castelluzzo, si può continuare il viaggio alla ricerca delleverso, con il suo golfo, le poche case del borgo marinaro edificate sul costone della montagna e la spettacolare vista sulla, che è compresa fra lo stesso Monte Cofano fino alle falesie di, destinazione ideale per chi ama la Natura selvaggia e odia la folla e il chiasso (la modaiola San Vito per gli altri è a soli 3 minuti d’auto), perfetto per gli amanti del tramonto mozzafiato. Questo angolo di costa va percorso con le scarpe da trekking e la borsa da mare in spalla, lungo un cammino facile che offre un susseguirsi, ma anche di vasti campi con profumi di piante e fiori che resistono al sole e salsedine, per arrivare, più o meno agevoli, per tuffi da cartolina. Qui incontrerete la(così chiamata per le sua piatte rocce rosa che formano come delle passerelle immerse nell’acqua), la famosae la, adorate dagli amanti dello snorkeling che possono scandagliare i fondali e le grotte della costa. Non sono distanti le, frequentate dagli appassionati di scalate che raggiungono anche la, antica costruzione per la guardia di questo tratto di costa.Un luogo d’incanto che da solo vale il viaggio è poi l’inimitabile, che persi estende dalla parte occidentale del Golfo di Castellammare e arriva fino alla penisola di San Vito Lo Capo. Un capitolo a parte è dunque da riservare alle. Ma in breve non perdete i consigli che seguono. In auto da San Vito Lo Capo bastano 15 minuti per raggiungere l’. Il biglietto d’ingresso che serve a finanziare la tutela e conservazione e i vari progetti naturalistici costa 5 euro (3 euro per ragazzi da 11 a 14 anni, 1 euro per le scuole, mentre è gratuito per i bambini fino a 10 anni e gli over 65).Le spiagge più vicine sono la, supergettonata, raggiungibile in pochi minuti a piedi dalla biglietteria e iniziando a camminare si possono trovare calette meno affollate come la, fino a d arrivare a, raggiungibile via mare, e infine, non lontana da. Chi non vuole perdersi nessuna spiaggia può comodamente optare per un: ogni giorno da San Vito Lo Capo e da Castellammare del Golfo partono, classiche o attrezzate con il fondo di vetro per chi non nuota, e i più esperti possono prenotare un gommone e godersi l’intera giornata al mare, nella cornice da favola.Informazioni utili su SanVitoWeb