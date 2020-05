Le spiagge più selvagge della Sicilia

Lasi trova nel cuore geometrico del Mediterraneo e, date le sue grandi dimensioni, non sorprende che ospiti una infinità di spiagge, lidi e luoghi indimenticabili dove poter fare il bagno.Ci sono, ma da evitare per l'eccessivo affollamento ad agosto, come ad esempio la celebrevicino aViceversa, si possono scoprire luoghi magnifici dove trascorrere una tranquilla giornata di mare anche in alta stagione.La Sicilia offre una: coste sabbiose, ghiaiose, calette isolate strette da montagne, scogli a picco sul mare, e anche una scelta di isole straordinarie, come le, le, capaci da sole giustificare una vacanza di più settimane.Fare una classifica sulleè di per sè molto difficile e anche “irriguardoso”, dato che si dimenticherebbero luoghi comunque straordinari.Per questo, abbiamo fatto una nostra selezione arbitraria di, che non vuole essere né oggettiva né esatta, ma semplicemente una lista di consigli per vivere una bella vacanza di mare, tra lidi selvaggi e assaporando il caldo sole di Sicilia, facendosi cullare dalle onde del Mediterraneo centrale e ammirando alcuni degli scorci naturali più belli dell'intera Europa.Uno dei, caratterizzato dal disegno delle sue spiagge sabbiose, è quello vicino ai, nei pressi di Capo Tindari.Qui, sotto il profilo incombente del Santuario della Madonna Nera, si trova una zona sabbiosa che disegna una lunga lingua di arena che si protende verso est nel Mar Tirreno. Per apprezzarne bene la forma è conveniente salire alda dove si ha una straordinaria visione d'insieme: oltre alla lunga barra sabbiosa si vedono bene i laghi di Marinello.Per raggiungerli bisogna arrivare alla cittadina di Olivieri, e da qui proseguire verso nord verso Marinello. L'auto la si lascia all'ingresso della, e poi si può compiere la passeggiata per trovare il proprio angolo solitario di spiaggia.Tenete conto delle distanze perché la barra di sabbia ha dimensioni variabili a seconda delle correnti e delle stagioni, e si possono percorrere fino a circa 2 km per raggiungere la punta.Non distante da questi luoghi, oltre la località ditroviamo una ridente località costiera: si chiama, e come Tindari sorge in provincia diA est di essa si trovano due bellissime spiagge, separate tra di loro dalle imponenti rocce rosse di capo Calavà. La prima si estende per circa 1 km da Capo Schino fino appunto a Capo Calavà, mentre la seconda, quella più selvaggia, rimane a est delle rocce rosse e prende il nome di(nome che deriva dal promontorio di rocce compatte a sud), più piccola e complicata da raggiungere.Come regola generale è meglio dedicare la mattina a questo lido e il pomeriggio nella, da dove ammirare un fantastico tramonto sul mare. Nelle giornate limpide all'orizzonte il profilo inconfondibile delle Eolie.

Porto Empedocle - Scala dei Turchi

Vendicari

Spiaggia di Torre Salsa

Capo Feto

Cambiamo completamente versante, e trasferiamoci vicino ad, e più precisamente a, dove poco più a ovest si apre il magico scenario della cosiddettaLuogo magico, dove ad una bella spiaggia si associa la presenza di una particolare roccia argillosa la Marna, dalle tinte candide che risplendono al sole. In realtà oggi questa spiaggia, visto che è divenuta famosa anche grazie al personaggio letterale del. Il luogo è infatti stato descritto dalla penna di Andrea Camilleri, che si è ispirato a queste zone per descrivere i paesaggi intorno alla sua immaginaria Vigata.Trasferendoci invece sulla costa orientale sicula, non distante dalla città barocca di, troviamo un'altra spiaggia sabbiosa legata ad una zona protetta: si tratta della Riserva Naturale di Vendicari , una zona umida costiera ricca di fascino e diversità di paesaggi.Qui una serie di laghetti salmastri costieri separano uno stretto lembo di sabbie, coperte da macchia mediterranea, dal mare. La spiaggia è magnifica, ovviamente non attrezzata, e tra le cose da vedere ci sono anche resti archeologici e una storica tonnara.Tra Siculiana Marina ed Eraclea Minoa, in provincia di Agrigento, la lunga spiaggia della Riserva naturale orientata Torre Salsa è delimitata da dune, marne di calcare e falesie di gesso.La riserva è accessibile da quattro ingressi (Centro Visite F. Galia, ingresso Cannicella, ingresso Eremita e ingresso Pantano) ed è gestita dal WWF.Qui vivono numerose specie animali e vegetali tipiche del Mediterraneo, che trovano l'habitat ideale per riprodursi, come la tartaruga Caretta-Caretta.Prima di partire è bene considerare che la stratta non è in buone condizioni e che bisogna camminare un tratto prima di giungere alla spiaggia, la quale non è attrezzata. Infine segnaliamo, per chi fosse interessato, che alcune zone sono frequentate da naturisti.L'ultima spiaggia selvaggia la troviamo in Sicilia occidentale in un tratto di costa compreso tra, più vicina a quest'ultima località.Si tratta della zona di Capo Feto, un lembo di territorio rimasto miracolosamente intatto dal punto di vista naturalistico. Macchia mediterranea e spiagge allo stato primitivo vi possono regalare una giornata di mare senza servizi, ma vivendo una natura a 360°Il luogo è noto sia aiche agli appassionati di, i quali vengono qui a godere dei venti tesi del Canale di Sicilia (anche se in polemica con gli ambientalisti).Eventualmente, per chi rischia di soffrire di solitudine, si trovano altre spiagge più frequentate leggermente a nord, presso Lido Torrazza e a Biscione.