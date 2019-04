I posti più belli della Sicilia

Itinerario in Sicilia orientale

Gole dell'Alcantara

Rifugio Sapienza

Riserva di Vendicari

Tour della Sicilia meridionale

La Valle dei Templi

Selinunte

I luoghi della Sicilia nord-occidentale

Riserva dello Zingaro

Gli scavi di Segesta

Capo Tindari

La Sicilia è da sempre terra di confine, sospesa tra Europa ed Africa ed immersa nelle acque cristalline del, laggiù in fondo allo Stivale, dal quale, seppur di poco, è staccata, come se potesse partire da un momento all'altro e andare alla deriva. Rinomata per le sue spiagge meravigliose, per le acque del mare cristallinne, per i sapori ed i colori straordinari, sintesi delle culture che si sono avvicendate nei secoli sul suolo dell'isola, è una delle mete balneari preferite dai turisti di tutto il mondo.Eppure c'è qualcosa di più che questa terra può offrire, un qualcosa che passa apparentemente in secondo piano rispetto allo splendore delle coste e alla distesa d'acqua che va veloce verso l'orizzonte: c'è la Sicilia dei paesaggi scolpiti dalla Natura e delle testimonianze d'arte antica che lasciano senza parole, meno conosciuta forse ma non per questo meno suggestiva.Questa guida vuole essere un viaggio alla scoperta di, una circumnavigazione ideale dell'isola dedicata a chi ama viaggiare, percorrendo strade panoramiche, a volte difficili, senza paura di macinare chilometri e fatica. Il viaggio per la Sicilia è però lungo. Il nostro consigliio è quello di volare su Catania, Palermo o Trapani, e qui, per potersi muovere liberamente tra tutte le meraviglie di quest'isola che andiamo a presentarvi.Non appena arrivati in Sicilia ci dedichiamo subito ad una delle località più note e suggestive in assoluto: l'isola di Stromboli La più rinomata delle Eolie la raggiungiamo lasciando la macchina a Milazzo , il porto dal quale ci imbarcheremo per raggiungere, il piccolo approdo della nostra meta.Omero narrava che le sette isole fossero, il dio dei venti, a testimonianza della magica bellezza che questi luoghi offrono: l'origine vulcanica dell’arcipelago dà vita a un'incantata sintesi tra spiagge di lava nera, abitazioni candide, colline brulle ed eruzioni laviche improvvise, a volte anche effusive, che incantano, e qualche volta intimoriscono, i turisti.Sbarcare a Stromboli significa rimanere stregati dal tempo che scorre lento, dal profumo di agrumi, dai negozi del centro abitato che, meno di due chilometri, si può percorrere tutto a piedi.Possiamo regalarci anche un bagno nelle acque antistanti la, dalla quale possiamo vedere, il grande scoglio posto a circa un chilometro e mezzo che rappresenta il punto più occidentale di tutta la Sicilia.A fine giornata infine non può mancare un’arrampicata a Vancori, in alto sulla, la la cima del cratere che permette di assistere al magnifico spettacolo dei lapilli incandescenti.Tornati sull'isola madre riprendiamo la nostra macchina e ci prepariamo per un viaggio un po' più lungo, di circa 100 chilometri. Imbocchiamo l'autostrada verso Messina per poi dirigerci verso sud lungo la costa orientale; all'altezza di Giardini Naxos andiamo verso l'entroterra percorrendo lae seguendo le indicazioni perÈ qui che troviamo ledove scorre l'omonimo fiume, una meta turistica irrinunciabile per gli amanti degli itinerari naturalistici.Le acque del fiume hanno infatti nel corso dei secoli creato un paesaggio geologico unico al mondo le cui protagoniste sono le, un canyon che scorre fra pareti rocciose alte fino a 50 m, createsi dal raffreddamento di colate laviche provenienti dall'Etna, anche se la leggenda racconta che siano state scavate dall'ira degli dèi.Lungo la sponda sinistra del fiume si può avere accesso alche corre per circa 1 km tra filari di uliveti ed agrumeti ed offre punti panoramici mozzafiato,come lao ilLa tappa successiva è dedicata ai viaggiatori più coraggiosi, perché andiamo sulla cima dell', il vulcano più grande d'Europa ed uno dei più attivi di tutto il pianeta.Partendo dalla Gole procediamo verso sud per circa 50 km ed arriviamo al, fino a un'altezza di 1935 mt. Lo storico rifugio, che ha più volte rischiato di essere spazzato via dalla lava, è il punto di partenza per visitare i piccoli crateri circostanti di recente formazione e per arrivare con la funivia ad un secondo rifugio situato fino A 2400 mt, dove si trovano i crateri sommitali.Da qui i più prestantii potranno salire a piedi e con l'aiuto di una guida esperta fino in cima, a 2900 mt sul livello del mare, zigzagando tra colonne di fumo e lapilli per poter godere di una vista strepitosa su tutti i crateri attivi; quando le condizioni sono ottimali si può infine concludere il percorso salendo ancora fino al cratere principale, la spaventosaCi rimettiamo in macchina pronti un altro viaggio che ci porta fin quasi all'estrema punta meridionale della costa est della Sicilia. Altri 130 km per arrivare nella, situata a sud di Siracusa , tra Noto Armiamoci di crema solare, infradito, scarpe da tennis è un cappello per visitare questa fantastica oasi floristica e faunistica particolarmente famosa per l'attività di: fenicotteri rosa, aironi, cigni reali e cicogne che qui si fermano prima di partire per viaggi più lunghi e faticosi.La Riserva di Vendicari propone però anche spiagge bianche, mare blu cobalto, passeggiate nella natura, itinerari di trekking, fondali animati per lo snorkeling e, ovviamente, siti culturali; imperdibile infatti la visita a, vecchie cave di pietra utilizzate per la costruzione di templi ai tempi dei greci.La seconda parte del nostro viaggio la dedichiamo all'arte più antica dirigendoci verso i luoghi più famosi situati sulla costa meridionale siciliana.L'unica deviazione nell'entroterra che facciamo ci porta a Piazza Armerina , splendida città d'arte situata nel centro della Sicilia. Ci vogliono 180 km da Vendicari per raggiungere la cittadina in provincia di Enna , ma ciò che lì troviamo merita il viaggio.Assoluto capolavoro è infatti la, un'antica e splendida villa imperiale perfettamente conservata e risalente al quarto secolo dopo Cristo. L'ingresso monumentale, il corpo centrale, una grande sala, ed il complesso termale sono ancora tutti perfettamente distinguibili tra i resti che sono stati portati alla luce dai numerosi scavi archeologiciPiù di ogni altra cosa, però, meritano attenzione i mosaici così perfetti ed integri che hanno contribuito a far inserire dall’la Villa Romana del Casale nella lista dei sitiEd a questo punto ci dirigiamo in quello che è uno dei siti archeologici più conosciuti di tutto il mondo: la, un'autentica esplosione di Magna Grecia . Un susseguirsi di templi dorici affacciati su un crinale roccioso vista mare che toglie veramente il fiato, accoglie il turista il quale, nonostante sappia a cosa va incontro, non può fare a meno di rimanere incantato. Il Tempio dell Concordia, edificato nel 430 a.C. circa e secondo solo al Partenone, è ancora ottimamente conservato e si staglia alto ed imponenete, con le sue colonne rastremate e snelle, a dominare la valle sottostante.A pochi chilometri si trova la, una candida formazione rocciosa a gradoni che si erge a picco sul mare vicino a Porto Empedocle . Diventata attrazione turistica grazie al Commissario Montalbano, il protagonista dei romanzi di Andrea Camilleri, rappresenta un teatro geologico naturale a conca che racchiude una spiaggia di sabbia bianca caraibica e si trasforma quindi in un'ottima occasione per fare un rinfrescante bagno dopo la giornata passata a visitare la Valle dei Templi. Di particolare impatto il contrasto cromatico tra il bianco accecante dello sperone roccioso ed il turchese del mare.Non c'è da riposarsi troppo però perché dobbiamo ripartire verso ovest, sempre costeggiando questo tratto di mare che sembra non smettere mai di proporci ricchezze storiche ed artistiche, tant’è che è considerato uno dei siti archeologici più importanti di tutto il mondo.Dopo 85 km troviamo infatti, che deve il suo nome ad un particolare specie di prezzemolo selvatico - sélinon, in greco - il: si estende infatti per 1740 km² e comprende templi, santuari ed altari disseminati ovunque. Grandiose rovine da ammirare nell'assoluto silenzio con la sensazione addosso che si sta ammirando un pezzo di storia intramontabile.Ci prepariamo ora ad affrontare l'ultima parte del nostro itinerario alla scoperta della meravigliosa Sicilia. Ci occupiamo infatti ora del settore nord occidentale dell’isola e, dopo aver abbandonato Selinunte, percorriamo lae ci dirigiamo verso Trapani Da qui ci imbarchiamo per l'isola di Favignana , la più grande dell', che si è guadagnata l’appellativo di; non è ovviamente difficile capire che si tratta di un’isola la cui ricorda una farfalla ad ali spiegate.Favignana è una meta balneare ideale che propone spiagge di sabbia candida, come, intime calette di ciottoli, nella zona di, ed acque cristalline e trasparenti.Meta ideale anche per gli appassionati di, particolarmente famosa èdove i fondali sono decisamente straordinari, e diNon ci scordiamo però che questo è un viaggio dedicato agli appassionati di arte e natura e non possiamo non presentare un sito un po' fuori dagli schemi: si tratta della, scoperta nel 1968, all'interno della quale sono state ritrovate delle incisioni risalenti al periodo neopunico. Dalle raffigurazioni si evince con una certa sicurezza che la grotta era un luogo utilizzato dai pescatori per lavorare e conservare il frutto del loro lavoro quotidiano.Tornati a Trapani ci dedichiamo a uno degli angoli più magici di tutta la Sicilia: ladi San Vito Lo Capo . Piccoli sentieri stretti e difficili da percorrere ci guidano all'interno di uno scenario meraviglioso: imponenti muraglioni di roccia calcarea s’innalzano ricoperti da arbusti di macchia mediterranea per poi gettarsi in un mare talmente cristallino che quasi ci si può specchiare dentro. A cornice spiagge di sabbia bianchissima, piccole calette difficilmente raggiungibili ed un fondale ricco di pesci che si vedono ad occhio nudo.Dichiarataè diventata luogo in cui gli uccelli migratori si fermano prima di partire per i paesi più caldi e rare specie di mammiferi trovano il loro rifugio.La Riserva dello Zingaro è uno spicchio di terra che ancora conserva i tratti originari ed in cui l'uomo non ha ancora portato la sua opera spesso distruttiva. Un autentico paradiso paesaggistico.A 30 km dalla Riserva dello Zingaro troviamo Segesta , la storica rivale di Selinunte, contro la quale portò avanti per secoli battaglie per avere la supremazia su questa parte dell’isola.Anche Segesta, come la sua antica nemica, propone unadi grande interesse, all'interno della quale troviamo imperdibili gioielli: il, risalente al V secolo a.C., presenta imponenti colonne di notevole bellezza; anche il, perfettamente scavato nella roccia ed attualmente utilizzato per gli spettacoli estivi che animano la città, è un altro monumento che merita assolutamente l'attenzione del turista.Nuovi scavi stanno riportando alla luce numerosi reperti archeologici che indubbiamente contribuiranno a completare la mappa dell’antica città greca.La nostra ultima mappa ci riporta a pochi chilometri da dove siamo partiti a conclusione di un affascinante giro di tutta l'isola. Ci ridrigiamo verso Messina lungo l’ed arriviamo a Tindari , la splendida cittadina incastonata nel centro del Golfo di Patti , l'insenatura naturale compresa tra Capo Milazzo Crocevia di culture da sempre, Tindari nasce anch’essa come colonia della Magna Grecia, diventa base navale sotto la dominazione romana ed in seguito passa in mano a bizantini e arabi. Qui la cultura e l'arte antica si mescolano alle leggende che disegnano la personalità della cittadina.A partire da quella sulla, conservata e venerata presso il santuario dell'antica acropoli. Si narra infatti che giunse sulla spiaggia di Tindari portata da una nave che cercò rifugio durante una tempesta, nave che non riuscì in seguito a ripartire finché non scaricò la cassa che la conteneva e l'affidò ai cittadini.Da quel momento la meravigliosa statua di legno di cedro è diventata meta di pellegrinaggio da parte dei fedeli che arrivano da tutta la Sicilia.Sotto il promontorio si apre laun tratto di mare di notevole bellezza in mezzo al quale spicca una lingua di sabbia dalla conformazione suggestiva, oggiper le particolari caratteristiche quasi lacustri della zona che richiamano rari uccelli migratori.Interessanti sono anche gli scavi che hanno riportato alla luce la pianta dell'antica Urbs romana, tra i quali spicca l'antico, databile al terzo secolo a.C., utilizzato in seguito dai Romani come arena per i gladiatori.