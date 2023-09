La Festa del Castagno a Trecastagni

Informazioni utili per partecipare alla Festa del Castagno

Anche quest’anno torna la, in provincia di Catania , per cinque weekend consecutivi:Siamo alle pendici dell’Etna, a un’altitudine di 586 metri s.l.m., dove per tutta la durata della sagra, ogni sabato e domenica dalle ore 10 alle 22, il paese celebra i profumi, i sapori e le tradizioni siciliane con degustazioni di, street food (anche sabato a pranzo),, spettacoli folkloristici,dell’artigianato e dei prodotti di stagione, e ovviamente le immancabili. In programma ci sono anche visite guidate, escursioni naturalistiche, mostre, laboratori e giochi per bambini, giri in quad e molto altro.La Festa del Castagno – Sapori d’Autunno è un appuntamento classico dell’autunno locale, giunto alla. La manifestazione si svolge in Piazza Marconi. L’ingresso è gratuito.Se ti interessa l’argomento leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre delle castagne in Italia Festa del Castagno – Sapori d’AutunnoPiazza Marconi, Trecastagni (Catania).30 settembre, 1-7-8-14-15-21-22-28-29 ottobre 2023.ingresso gratuito.dalle ore 10 alle 22.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sulla pagina Facebook della festa e sulla pagina Facebook del Comune.Trecastagni si trova circa 16 km a nord del centro storico di Catania.Dal capoluogo si raggiunge percorrendo la A18dir, via Salvo D'Acquisto/SP3ii, SP8iii e Corso Marco Polo.