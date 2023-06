La Fiera Estiva di Pedara

Programma

Ladi(provincia di Catania ) è un evento ormai classico dell’agenda locale. L’appuntamento per quest’anno ècon la 15°edizione, che si svolge in Piazza Don Bosco.La fiera accoglie un po’ di tutto: artigianato, prodotti tipici, gastronomia, commercio, articoli per la casa e il tempo libero. C’è inoltre un’ampia, ma anche lae laboratori sulla costruzione dei Pupi.Come sempre non mancano gli: musica, cabaret, ballo e molto altro animano le oltre due settimane di festa dalle ore 18 all’1 a.m. Di seguito riportiamo il programma completo della Fiera Estiva.Ore 20 Inaugurazione. Spettacolo itinerante con gli Sbandieratori "Antica Ibla Major" di Paternò e corteo storico "Bianca di Navarra".Ore 21 Le voci del Padrone - Band tributo a Franco Battiato.Ore 18 Parata "Walt Disney".Ore 19 Esposizione Hificar e Touning a cura di AudioClub.Ore 21 Serata musicale con i "Secondo Tempo", Ligabue tribute band.Ore 21 Carmelo Caccamo Show.Ore 18 Animazione a cura della maestra Giusi Maria Raciti.Ore 21 Ballo country western con Sicily Coutry Life.Ore 21 Serata cabaret con Loredana Scalia.Ore 21 Ballando sotto le stelle con Alfredo Balsamo.Ore 21 Spettacolo live dance show e animazione diretto da Marzia Licciardello.Ore 21 Concorso nazionale Miss Mister Baby Belebung Italia.Ore 21 Musica sotto le stelle con i Son of Zian.Ore 20 Spettacolo di danza "Frammenti di Stelle" a cura dell'Associazione Danzamica Trecastagni - Direzione artistica Maestra Conchita Condorelli.Ore 21:30 Spettacolo "TiPoPù - La storia".Ore 21 Spettacolo di cabaret con Adriano Canonico e Mariuccia Cannata.Ore 21 Festival Stella d'Argento, serata dedicata agli show.Ore 21 Spettacolo di cabaret con i Treeunquarto.Ore 21 Serata danzante a cura di Alfredo Balsamo.Ore 21 Spettacolo cabaret Giani Drag Queen Show.Ore 20 Spettacolo "Ciro a Palla" con Alex Russo.Ore 21 “Pinocchio all’Opera dei Pupi”, spettacolo interattivo per bambini con attori, burattini e pupi siciliani a cura della compagnia Arte Pupi F.lli Napoli.Ore 22 Spettacolo di giocoleria con Alex Russo.Fiera EstivaPiazza Don Bosco, Pedara (Catania).dall’1 al 16 luglio 2023.ingresso gratuito.ogni sera dalle ore 18 all’1 a.m.maggiori informazioni suono disponibili sulla pagina Facebook della Fiera.Tel. 380 6863610 o 346 7125544.Pedara si trova nell’area metropolitana di Catania. Dal capoluogo etneo dista 17 km in direzione nord.