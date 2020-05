La Riserva di Vendicari in Sicilia: percorsi tra spiagge, fenicotteri e la tonnara

Dove si trova la Riserva di Vendicari e itinerari proposti

La Riserva di Vendicari e la sua storia

Il territorio dell’Oasi Faunistica

L’Itinerario Blu, il percorso costiero

L’Itinerario Arancio: la Tonnara, la Torre Sveva e i fenicotteri





Distese di, di, die ditrapuntano il panorama incantato che si mostra generoso da queste parti, perché proprio qui questi magnifici e rari uccelli migratori, si fermano per l’ultima volta, prima del lungo tragitto - circa 350 km - che li porterà in Africa, dove nidificheranno.Siamo in, nella, una lingua di natura incontaminata di circa 1500 ettari di estensione dove da secoli vive indisturbato unche rende questo luogo uno dei più suggestivi di tutto il mondo.Paesaggi incredibili si alternano a litorali sabbiosi e, nel contempo, selvaggi, ampie zone di macchia mediterranea si aprono su un mare talmente trasparente e cristallino che sembra uscito dal pennello di un pittore impressionista, gigli spontanei, elegantissime orchidee e cespugli di profumato rosmarino ornano i sentieri che i tantissimi turisti percorrono ogni anno quando visitano questo irripetibile angolo di mondo.Proprio per questo vogliamo regalarvi questa nostra piccola guida, con l’obiettivo di darvi le informazioni necessarie su, su quali escursioni organizzare, quali percorsi seguire o quali spiagge visitare, perché siamo certi che non potrete fare a meno di fare un salto qui, nel caso vi trovaste nei paraggi.Preparatevi, dunque, per un’, in quanto, ve lo garantiamo, questo angolo di paradiso si rivelerà decisamente più incantevole di quanto la vostra fantasia è in grado di immaginare e la nostra penna capace di descrivere.Ma, esattamente:Nel territorio provinciale di, proprio dove il vertice meridionale della Sicilia si spinge coraggioso in mare aperto, a pochi chilometri dal punto esatto in cui il Mar Jonio si incontra impetuoso con il Mare Mediterraneo, tra, la famosapatria del pomodoro ciliegino, e, una delle regine del tardo barocco siciliano, talmente bella da essersi conquistata, insieme ad altre sette città confinanti, l’ingresso nell’elenco del, celebre anche per la sua, che si svolge in maggio e rappresenta sicuramente uno degli eventi della Sicilia più suggestivi e per questo amati da tutti i turisti presenti.Si può accedere all’Oasi Faunistica in tutti i giorni dell’anno ed è importante sottolineare chee che glie permettono l’accesso fino al tramonto.Disseminati lungo il perimetro sono presenti, tutti serviti da un parcheggio attrezzato presso il quale è possibile lasciare per pochi euro, se non addirittura gratis, l’automobile per tutta la giornata; partendo dal più settentrionale e scendendo verso sud troviamo: l’, l’, l’, l’e l’, raggiungibili percorrendo laSono queste le porte per poter aver accesso alla riserva e ai suoi, alle polle di acqua dolce, alle lagune costiere, alle dune di sabbia bianca, alle spiagge caraibiche e ai siti storico-archeologici che rappresentano gli elementi paesaggistici con i quali dovrete confrontarvi; diverse sono, infatti, ledurante le vostrealla Riserva di Vendicari, dallopiù estremo, alprofessionale, per finire con le più “comuni” escursioni, da svolgersi seguendo uno deiorganizzati, l’, l’e l’, che non presentano particolari difficoltà e sono affrontabili anche dai camminatori di taglia XXS.Se lo preferite, infine, potete anche: pedalare sospesi tra cielo e mare incanterà anche il bikers più burberi.Ultimo avvertimento prima di entrare: non vi aspettate spiagge attrezzate, chioschi presso i quali sorseggiare esotici aperitivi o ristoranti a cinque stelle. Lasciate, quindi, a casa la pigrizia e armatevi di pranzo al sacco, acqua potabile, gambe allegre e tanta voglia di scoprire uno deiPrima di incamminarci, permetteteci di spendere due parole sulla, partendo dall’ultima tappa in ordine cronologico, ossia l’istituzione della stessa, avvenuta nel 1984, tre anni in ritardo rispetto alla promulgazione della legge regionale che ne aveva previsto la realizzazione.A dire il vero, però, la sua storia ha, se si considera che proprio lungo i suoi margini settentrionali fu edificata, nell’VIII secolo a.C.,- nei pressi di dove oggi sorge l’ingresso più settentrionale alla Riserva -, la. Ancora presenti sono, infatti, le rovine di alcune cave di pietra -- risalenti al V secolo a.C. da cui veniva estratto il materiale per costruire monumenti e abitazioni, e alcuni tratti dell’anticache collegava Siracusa e Gela.Nel III secolo a.C., Eloro seguì le sorti della sua grande madrepatria e divenne territorio dell’Impero Romano, periodo di cui non sono rimaste tracce archeologiche evidenti; la zona tornò ade i resti della, la "cuba", ossia una particolare tipologia di basilica, bizantina, ubicata nella parte meridionale della Riserva, e la vicina, risalente allo stesso periodo, ne sono una squillante testimonianza.Lae la, i due monumenti architettonici più importanti di tutta l’Oasi Faunistica, risalgono, invece, ad altre epoche storiche, medievale la prima, fatta erigere da Pietro d’Aragona, Duca di Noto, per respingere gli attacchi saraceni, e del XVIII secolo la seconda, conosciuta anche con il nome locale di, straordinaria testimonianza di quella che è stata, fino a pochi decenni fa, una delle attività più proficue di tutta l’isola.Natura, arte, reperti archeologici, mare da sogno, passeggiate nella natura...potrebbe anche bastare, ma a Vendicari c’è molto di più: basti pensare che qui si trova anche una zona che ospita alcuni dei. Siamo, come abbiamo anche già accennato all’inizio, in una delleIlè costituito, infatti, dai, pozze d’acqua che si sono formate, e vengono costantemente alimentate, dall’acqua piovana e dalle acque salmastre marine -- ed è proprio grazie alla loro presenza che Vendicari è considerata una delle zone umide più importanti di tutto il Vecchio Continente.Proprioche qui stazionano, o nidificano, ogni anno, prima di partire per i loro lunghi viaggi verso il sud del mondo e questo è il motivo per cui la riserva è uno dei luoghi più visitati dagli ornitologi del pianeta.Numerose sono anche le polle di acqua dolce, per uno scenario complessivo davvero unico e suggestivo; le variegate zone umide, infatti, permettono lo sviluppo di, dalle, che crescono su terreni ad alta salinità, alle, che preferiscono quelli sabbiosi, dalle, paragonabili alle piante grasse, allepiù folte, profumate e colorate, tipiche della Macchia Mediterranea più classica.Per quanto riguarda la fauna, particolarmente celebri sono i, i quali, con il loro tipico colore rosato, contribuiscono a rendere particolarmente incantevole la visita nell’oasi. Non solo fenicotteri, però, perché numerose sono le specie che abitano questo tratto di costa incontaminato, come la, il, la, ma anche, il, un discreto numero di, qualche simpatico rettile e una grande quantità di coleotteri rari, in modo da poter accontentare un po’ tutti gli appassionati del settore.Di altrettanto valore il, che annovera esemplari di, dal sapore aromatico e piccante, di, con le sue chiome abbondanti e leggermente ricadenti, di, con i suoi grappoli di fiori rosso scuro, di, dal profumo inebriante, e del caratteristico, dalla foglia piccola, carnosa e pelosa, tanto per citare solo qualche big.Insomma, come vi abbiamo già detto, laBasta chiacchiere, allora. Partiamo!Cominciamo a disegnare la nostra personale mappa della Riserva di Vendicari partendo dalla parte più settentrionale, dove si snoda, per una l, l’La partenza è fissata all’ingresso Eloro, dove è possibile ammirare, l’e, dopo circa 300 metri, la prima delle cinque spiagge dell'Oasi: la, tanto per restare in tema, una distesa di sabbia bianca e fine che si affaccia su un mare intatto che degrada dolcemente verso il largo da una parte e su pantani d’acqua dolce dall’altra. La spiaggia è attrezzata con un piccolo bar e una zona docce dedicata ai turisti.Il viaggio prosegue lungo un sentiero sterrato che, con un suggestivo susseguirsi di saliscendi, vi accompagna, dopo aver superato la foce del fiume Tellaro, fino alla, più isolata e selvaggia della precedente, tant’è che è stata eletta come meta prediletta dagli, anche se non esiste un’apposita ordinanza comunale che norma la frequentazione della stessa. Tra calette bianche ed appartate e la lingua di sabbia circondata da mandorli e limoni non si sa, sinceramente, che scegliere! Sapete che vi consigliamo noi? Non scegliete niente e godetevi questo scorcio di natura in ogni suo angolo più nascosto.L’ultimo tratto dell’Itinerario, il più lungo, ci porta in direzione della, senza dubbio la più nota di tutta la Riserva Naturale di Vendicari.Conosciuta dai locali con il nome di “Funni Musca”, questa spiaggia fa comprendere fin dalla prima occhiata che la sua belllezza è al di fuori di ogni normalità, tanto da aver: due costoni rocciosi si alzano ripidi a incastonare, e proteggere, una lingua di sabbia da cartolina, situata di fronte ad un mare limpido e quasi sempre calmo. Per la sua fama è super-affollata in estate, più godibile in maggio/giugno e in settembre; in qualsiasi periodo dell’anno ci si vada, comunque, è obbligatorio portarsi le pinne e la maschera, per dare un’occhiata aiL’si snoda, invece, nella parte centrale dell’Oasi Faunistica e offre al turista, lungo un percorso di, un piacevole mix tra paesaggi marini e costruzioni storiche.Si parte dall’ingresso Vendicari, dopo il quale si prosegue su una suggestiva passerella in legno costellata didal cui interno si possono osservare i grandi uccelli migratori nel loro habitat naturale; proseguendo il cammino si arriva fino alla lunghissima, dalla quale si possono ammirare in lontananza lae laIl consiglio è quello di concedersi un bagno nelle acque turchesi e limpide che bagnano il litorale, prima di rimettersi in cammino per dare un’occhiata un po’ più approfondita alle due chicche architettoniche che prendono il sole da secoli su questa spiaggia e di avventurarsi nel tratto roccioso di costa, dove potrete indubbiamente approfittare della scusa per fare un secondo bagno, magari muniti di maschera e boccaglio per fare un saluto ai numerosi pesci dal ventre argentato che abitano queste acque.