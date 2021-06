Le Gole dell'Alcantara in Sicilia e il loro Parco botanico e geologico

Storia e leggenda delle Gole dell'Alcantara

Esiste, nellanord-orientale, un luogo di unache riteniamo più che appropriato definire “”, considerato che prende origine proprio da un vocabolo arabo, لقنطرة, - al-Qantarah - che significa “il ponte”: ecco a voi le, da pronunciarsi rigorosamente con l'accento sulla seconda a.Siamo inevitabilmente nella, e per la precisione nel, istituito nel 2001 a protezione di un lungo tratto del fiume omonimo, che sorge dal settore orientale dele che deve il suo nome ai resti di un ponte edificato dai romani per consentire il passaggio delle legioni dell’Impero e in grado di resistere alle prorompenti piene del fiume; il tratto del fiume in oggetto si estende tra le province die di, su una superficie di meraviglioso territorio di circa 1928 ettari.Si tratta di un luogo ideale per una, che vi presentiamo di seguito.È Pietro Bembo, celebre letterato rinascimentale, a dare, tra i primi, nel XV secolo, una descrizione della Valle dell’Alcantara, ma sono tantissimi anche gli storici e gli artisti dei secoli successivi che si soffermano a descrivere l'impetuosa bellezza delle Gole; per tutelare tale unica meraviglia e per diffonderne la conoscenza è nato negli anni '60 ilIn questa guida desideriamo portarvi alla scoperta di questo misterioso e affascinante luogo, che per la sua conformazione naturale può sembrare quasi una sorta di paesaggio dantesco, al punto che nell’estate 2017 ha debuttato qui lo spettacolo teatralein dialetto siciliano, con gli attori che recitavano immersi nelle acque ghiacciate.A corroborare questa descrizione è la voce che vuole che nelle Gole sia stato avvistato u Sugghiu - il Subbio - un essere dalla forma che richiama il cilindro di legno, il subbio appunto, dell’antico telaio da tessitura, su cui sono attorcigliati i fili del tessuto: insomma, il “cugino” del più celebre mostro di Loch Ness.Vi abbiamo incuriositi a sufficienza, vero? Bene, partiamo allora alla scoperta di questo angolo di "regno celeste", anche se, prima di partire un’avvertenza ve la dobbiamo dare per forza: lasciate ogni speranza, voi ch’entrate!Dove si trovano le Gole dell’ Alcantara? Conosciute anche con il nome di Gole di Larderia, si trovano nel territorio compreso tra i comuni di Motta Camastra - la cui linea di demarcazione è segnata proprio dal fiume Alcantara - anche se l’ingresso e la biglietteria sono situate a Motta Camastra.Le Gole rappresentano un, costituito da forre alte fino a 50 metri e larghe dai 2 ai 5 metri - "strettissime, profondissime, serpeggianti gole formate da basalti prismatici che sembrano fasci di enormi verghe lapidee violentemente contorti e spezzati", come le ha descritte lo scrittore napoletano, ma siciliano di adozione, Federico De Roberto - originatosi probabilmente da fenomeni di raffreddamento di antichissime colate di lave basaltiche, solcate, al centro, dalle gelide acque del fiume.A tal proposito, narra una leggenda che il, innamorato della Dea Venere, a dimostrazione del suo amore aveva scaldato in modo definitivo le acque dell’Alcantara dove Venere amava immergersi. Nonostante questa prova d’amore, l’idillio ebbe fine e l'impetuoso dio, accecato dalla rabbia e dalla follia,, per punire Venere.Da allora si racconta che agli uomini che si immergono in queste freddissime acque venga restituita la virilità, mentre alle donne la verginità.Per vostra informazione, nel caso in cui quasi quasi steste facendo un pensierino all’idea di recuperare le perdute virtù, sappiate chee che, quindi, forse sarebbe il caso di indossare almeno una muta semi invernale, a meno che non siate amanti della crioterapia o in cerca di emozioni...da brivido.Il Parco Botanico e Geologico Gole dell’Alcantara consente di scegliere tra, per soddisfare le molteplici esigenze dei suoi ospiti, e noi abbiamo tutte le intenzioni di illustrarvi le proposte di trekking più interessanti, perché sappiamo che non state aspettando altro,