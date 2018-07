La Sagra di Bagli, olio e mare a San Vito lo Capo

Informazioni utili, date e orari per visitare la Festa

Il nome dice già tutto perchéè la sintesi perfetta degli ingredienti di questa sagra gastronomica in programma; negli spazi della splendida, si alternano menu e ricette a base diazzurro, pescato e fritto in una grande padella in riva al mare e insaporito con lo specialeche viene prodotto nella Valle degli Ulivi.Tutt’intorno, tra le frazioni di, e lungo tutto il golfo di Cofano si scorgono le tracce di archeologia rurale grazie ai bagli che punteggiano il trapanese. Giunta alla sua ottava edizione e organizzata dal Comune di San Vito lo Capo in collaborazione con l'Associazione Turistica Culturale Castelluzzo e Slow Food Trapani, Bagli, olio e mare porta in tavola a pranzo e a cena tanti prodotti tipici della gastronomia siciliana: le famosealla trapanese, ilpizzutello di, il basilico, l’rosso di, l’prodotto a Castelluzzo, ile ilcartucciaro di Paceco.Per ben tre giorni anche tanto intrattenimento con spettacoli e concerti gratuiti; mentre nei bagli di Castelluzzo si potrà partecipare a degustazioni di olio, vino e “apericene” a base di prodotti di tonnara.: Bagli, Olio e Mare: Baia Santa Margherita, località Castelluzzo, Cala Seno dell’Arena, San Vito lo Capo (Trapani): dal 3 al 5 agosto 2018: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica: sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina facebook : Da Trapani si può scegliere di percorrere la via litoranea sulla Strada Provinciale 16 o la strada provinciale 52, più interna. Da Castelluzzo è possibile raggiungere la baia con un trenino gratuito.Scopri tutti gli eventi della Sicilia