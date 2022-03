Il Festival degli Aquiloni a San Vito Lo Capo

Informazioni utili, date e orari per partecipare al festival

Ilè un appuntamento ormai fisso a, località siciliana in provincia diin cui la kermesse viene organizzata da diversi anni.Forte della sua impronta, la manifestazione non vuole essere solo l'occasione per far scoprire a tutti, ma intende anche portare in giro messaggi di libertà e di pace.Dopo la sosta per la pandemia, torna finalmente uno degli appuntamenti più attesi. Il. Per l'occasione, aquilonisti da tutto il mondo si ritrovano con le loro creazioni artistiche per colorare il cielo di una delleOgni giorno, sia a pranzo che a cena, ilpropone degustazioni di street food per grandi e bambini. Allatrovano invece spazio le migliori specialità dell’agroalimentare siciliano: vini, formaggi, conserve, dolciumi ma anche le creazioni dell’artigianato regionale.C'è posto anche per il, un “museo” a cielo aperto di opere d’arte che si muovono con il vento e laboratori dedicati ai bambini.Il programma ospita inoltre spettacoli, mostre, concerti e uno speciale volo di aquiloni per commemorare la strage di Capaci del 23 maggio, di cui nel 2022 ricorre il trentennale.Festival Internazionale degli Aquiloni e Festa del Ventospiaggia di San Vito Lo Capo (Trapani).dal 23 al 29 maggio 2022.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito.San Vito lo Capo lo si raggiunge da Palermo e da Trapani. Si può volare all'aeroporto di Capaci oppure a Trapani Birgi e qui seguire le indizazioni dapprima per la SS187 e poi deviando verso nord per San VIto Lo Capo, lungo la Strada Provinciale 16.Cortesia foto => www.eventproduzioni.com/