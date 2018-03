Le Giornate FAI di Primavera

Cos'è il FAI

I nostri consigli per la Giornate del FAI

Informazioni utili per partecipare alle Giornate Fai Primavera

Tornano puntuali e sempre più interessanti lee per la, che si tiene, restano aperti oltre 1in tuttaIl(Fondo Ambiente Italiano) è un’istituzione che dal 1975 si impegna nella la tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e naturale italiano, promuovendo l’educazione e la sensibilizzazione verso i beni artistici, un’eredità fatta di palazzi storici e monumenti simbolici, di giardini e parchi naturali, ma anche di interi borghi, che hanno bisogno di interventi in difesa del paesaggio e delle opere artistiche.Durante questo weekend i visitatori potranno approfittare die unirsi allea cui partecipano ben, cioè gli studenti delle scuole medie e superiori, che racconteranno aneddoti e segreti, momenti storici e condizioni attuali di questa grande eredità nazionale. Sarà anche l’occasione per(è richiesto un contributo libero da 2 a 5 euro) e, che nel corso dell’anno organizza altri eventi e propone ai soci un programma di visite in luoghi esclusivi, normalmente chiusi al pubblico.ha selezionato per voi, luoghi insoliti da visitare e tornare ad apprezzare, lungo tutto lo Stivale, da Nord a Sud., passeggiando Lungotevere si può raggiungere il, conosciuto come Palazzo delle ancore: con la sua apertura eccezionale, darà la possibilità di entrare nella biblioteca di primi del Novecento. Anche ingli appassionati del mare potranno vivere un’esperienza particolare, entrando nell’enormedi, con i suoi 215.000 metri quadrati, fu attiva sin dal 1881, per istruire l’esercito che solca i mari, gli ufficiali della Marina Militare. Ainvece si fa l’insolito ingresso allestorica bottega artigiana in cui si decoravano con linee liberty e colori vivaci finestre e portoni, disegnati e commissionati da grandi artisti e architetti, come Luigi Caccia Dominioni, Ettore Sottsass e Oscar Niemeyer.Per chi ama la laguna veneta si può fare finalmente una gita aldi), costruito sin dal 1385, ma negli anni semiabbandonato e riaperto solo grazie alle 25.000 richieste del censimento “I Luoghi del Cuore” del FAI, che fa una mappatura di luoghi da non dimenticare. Chi preferisce il lago avrà l’occasione di entrare neldi(nella provincia Verbano-Cusio-Ossola) in, un albergo che sorge sulle rive del Lago Maggiore e che offre un affaccio prediletto con giardini romantici che hanno fatto innamorare anche regine e scrittori illustri come Elisabetta di Inghilterra o Gabriele D’Annunzio.Gli amanti del mare possono invece puntare su) e scoprire un ulteriore tesoro della Costiera Amalfiana: si tratta della, un sito archeologico () che unisce la storia di una antica villa patrizia, ai capricci della regina angioina che in questa suggestiva località amava fare il bagno, lontana da occhi indiscreti, con i numerosi appassionati amanti. Ininvece si fa un tuffo nella memoria ain provincia di, entrando nelle, un palazzo nato per ospitare orfani e bambini che trascorrevano le vacanze felici al mare, poi tristemente riconvertito anche come campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale.Fra le proposte originali c’è il tour a caccia dei graffiti murali dell’artista Blu nel quartiere San Giovanni a, inper osservare come street art e graffiti hanno riqualificato non solo le facciate dei palazzi, ma l’intera area della città. E nelle isole? Fra le tante proposte in, si può scoprire il(foto di copertina), un borgo barocco tutto da scoprire nella verde vallata delle Madonie. In Sardegna invece gli appassionati di architettura apprezzeranno l’, a, progettato negli anni Trenta e oggi abbandonato, che riapre gli hangar e i palazzi dall’eccentrica impronta futuristica.24 e 25 marzo 2018alla mattina ed al pomeriggiole visite hanno una durata variabile a seconda del luogoofferta libera, consigliato contributo minimo di 3 euro per luogo visitatosolo alcuni luoghi possono essere visitati dagli iscritti Fai, ci sarà possibilità di associarsi direttamente alle giornate di primaveraper leggere l’elenco completo dei beni FAI aperti, consultate www.giornatefai.it